Las razones de por qué algunas escuelas comienzan más tarde en EEUU

En las horas previas a su fecha de vencimiento en la escuela secundaria Upper Darby, el estudiante de último año Khalid Doulat tiene tiempo para rezar, ayudar a su madre o prepararse para la práctica de atletismo.

Es un cambio bienvenido con respecto al año pasado para él y miles de estudiantes en la escuela en Drexel Hill, Pensilvania, que retrasó su hora de inicio en más de dos horas, de las 7:30 a.m. a las 9:45 a.m. Una meta para el cambio: aliviar las tensiones en los estudiantes que eran más visibles que nunca después de la pandemia de COVID-19.

“Seré honesto, he sido mucho más feliz por las mañanas”, dijo Doulat. “He sido más positivo y he venido a la escuela sonriendo más en lugar de, ya sabes, levantarme de la cama a regañadientes y cosas así a las 7:30”.

La idea de horarios de inicio de clases más tardíos, impulsada por muchos a lo largo de los años como una forma de ayudar a los adolescentes a dormir más, está adquiriendo un nuevo aspecto como una forma de abordar la crisis de salud mental que afecta a los adolescentes en EEUU.

Para algunas escuelas, la pandemia permitió la experimentación para probar nuevos horarios. Upper Darby, por su parte, inicialmente consideró horarios de inicio más tardíos en 2019. En última instancia, encontró una manera de hacerlo este año utilizando el aprendizaje a distancia como un componente de la jornada escolar.

Cuando los estudiantes regresaron por primera vez al aprendizaje en persona, muchos lidiaron con problemas de salud mental y problemas de comportamiento, dijo el superintendente de Upper Darby, Daniel McGarry. Los funcionarios vieron un desglose en los estudiantes respecto a la autoridad de los maestros en el salón de clases.

“Teníamos muchas de esas cosas a las que nos enfrentábamos y todavía estamos trabajando para superarlas; estamos en un lugar mucho mejor”, dijo McGarry. “Creo que nuestros hijos se sienten mejor. No son 100% mejores". Pero, dijo, gran parte de la ansiedad social que sentían los estudiantes después de estar en la escuela en línea se ha disipado.

Durante la pandemia, un gran número de estudiantes de secundaria expresaron sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza, y las niñas y los jóvenes LGBTQ+ informaron los niveles más altos de mala salud mental e intentos de suicidio. No ayuda que la investigación sugiera que los estudiantes de secundaria y preparatoria no duermen lo suficiente.

“Estos desafíos de salud mental ya van a ocurrir y luego, con la falta de sueño, serán mucho peores”, dijo Orfeu Buxton, director del Colaborador del Sueño, Salud y Sociedad de la Universidad de Penn State. “Lo mismo con la toma de decisiones, la ideación suicida, ese tipo de cosas”.

Las razones por las que las escuelas secundarias comienzan tan temprano como lo hacen, muchas comienzan su día antes de las 7:30 a.m., están “perdidas en las arenas de la historia”, dijo Buxton. patrones, horarios de autobuses y trabajo de adultos”.

A nivel nacional, al menos nueve estados están considerando legislación relacionada con los horarios de inicio de clases, en comparación con los cuatro del año anterior, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. California en 2019 se convirtió en el primer y único estado en dictar los horarios de inicio de clases.

Los grandes sistemas escolares, incluidos Denver, Filadelfia y Anchorage, Alaska, han estado buscando horarios de inicio más tardíos.

Puede requerir innovación para forjar un nuevo horario.

En Upper Darby High, el día escolar técnicamente aún comienza a las 7:30 a.m., y los estudiantes asignan tareas de curso para realizar de forma remota que se relacionan con sus lecciones del día. Pero pueden usar las primeras horas de la mañana como mejor les parezca: pueden reunirse con los maestros durante el horario de oficina, dormir hasta tarde o terminar otras tareas. En última instancia, el trabajo asignado para la mañana temprano debe hacerse, pero cuándo depende de los estudiantes.

“Creo que dormir más definitivamente está ayudando”, Elise Olmstead, estudiante de tercer año. “Estaría más irritable a lo largo del día, especialmente más tarde, porque tengo muchas cosas después de la escuela. Me sería más difícil pasar el día”.

El día escolar todavía termina a las 3 p.m.

Fatima Afrani, una estudiante de primer año, dijo que cuando llega a casa, generalmente se relaja y luego ayuda a su mamá o hace la tarea.

“Si estoy cansado me voy a dormir, algo que no pude hacer el año pasado. El año pasado solo tenía que hacer mi tarea porque no había opción de poder hacerla más tarde”, dijo. “Entonces me gustó que si estaba cansada, podía escuchar mi cuerpo y simplemente dejarme dormir”.

El director Matthew Alloway dijo que los educadores han notado que menos estudiantes duermen en clase. El nuevo horario también ha permitido que "los niños vayan a la escuela exactamente por lo que necesitan", dijo. Alrededor de 400 de los 4,250 estudiantes de la escuela asisten solo a través del aprendizaje virtual, una opción que ofrece para competir con las escuelas en línea.

Los críticos han argumentado que los estudiantes tienen menos tiempo de instrucción en el nuevo horario. Los períodos originales de 80 minutos se han acortado, pero Alloway dijo que no es como si las conferencias siempre ocuparan los 80 minutos completos.

“A veces era un tiempo de instrucción concentrado de 60 minutos. Pero luego hubo tiempo para escribir. Había tiempo para leer. Hubo tiempo para ver un video”, dijo.

Otros desafíos provocados por la pandemia, por ejemplo, la escasez de maestros, también se han beneficiado del cambio de horario, dijeron los administradores. Los maestros pueden cuidarse a sí mismos y a sus familias por la mañana. Los administradores tienen más tiempo para reemplazar a los empleados que se ausentan enfermos.

Doulat, el estudiante de último año de Upper Darby, dijo que incluso si los estudiantes no pueden ver los efectos todos los días, ha habido un gran impacto positivo.

“Son cambios tan pequeños en nuestra vida diaria que no los notamos”, agregó. “Pero lentamente comienzan a acumularse, y en realidad vemos la diferencia dentro de nuestras propias vidas”.