Alerta para viajeros: EEUU pide tener “mayor precaución” en esta isla del Caribe

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su aviso de viaje de Nivel 2 existente para las Bahamas, que insta a los estadounidenses a "ejercer mayor precaución debido al crimen".

El Departamento de Estado utiliza un sistema de cuatro niveles para los avisos de viaje: Nivel 1 (Ejercer precauciones normales); Nivel 2 (Ejercer mayor precaución); Nivel 3 (Reconsiderar viajar); y Nivel 4 (No viajar).

La agencia escaló el aviso de viaje para la popular nación isleña del Caribe de Nivel 1 a Nivel 2 a finales de enero de 2024.

¿Por qué se cambió el aviso de viajes a las Bahamas?

La Oficina de Asuntos Consulares de la agencia actualizó el aviso de viaje el lunes para "reflejar el crimen, los riesgos relacionados con el nado y la información sobre viajar con armas de fuego y municiones".

Los robos a mano armada, los allanamientos y las agresiones sexuales pueden ocurrir en cualquier lugar de las Bahamas, dijo el Departamento de Estado.

"La mayoría del crimen ocurre en Nassau y Freeport en las islas de New Providence y Gran Bahama. Mantente alerta en el área 'Over the Hill' en Nassau, al sur de Shirley Street, donde las pandillas han matado a residentes", escribe el Departamento de Estado.

"Mantente alerta en propiedades de alquiler vacacional, especialmente donde no hay seguridad privada presente".

Se advierte a los viajeros que viajar en bote, el esquí acuático y otras actividades en la playa en la nación isleña conllevan riesgos. El bote no está bien regulado y se han reportado agresiones sexuales por parte de operadores de esquí acuático, dijo el Departamento de Estado.

Viajar con armas de fuego

A los empleados del gobierno de EEUU se les prohíbe usar esquís acuáticos y embarcaciones personales alquiladas a operadores independientes en las islas de New Providence y Paraíso.

En el aviso, el Departamento de Estado también recuerda a los ciudadanos estadounidenses que las armas de fuego y la munición son ilegales en las Bahamas y que la policía aplica estrictamente esas leyes, lo que significa que los viajeros con armas de fuego o munición pueden ser arrestados, encarcelados o multados.

"Las autoridades han detenido a ciudadanos estadounidenses durante varios días o más después de encontrar armas de fuego o municiones, impidiéndoles salir", escribe el Departamento de Estado.

Para más información, consulte el aviso completo de viaje a Las Bahamas.