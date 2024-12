Estudiante demanda a médicos de California: dice fue apresurada a cirugía de afirmación de género

Una estudiante de UCLA demandó a varios proveedores de atención médica y hospitales de California por negligencia, alegando que le diagnosticaron erróneamente disforia de género y luego la "enviaron rápidamente a la cadena de bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas y cirugía irreversiblemente dañinas", según su demanda.

Kaya Clementine Breen, de 20 años, dijo que sufrió abuso sexual cuando era niña y que cuando tenía 11 años "comenzó a luchar con la idea de convertirse en una mujer y empezó a creer que la vida sería más fácil si fuera un niño", según la demanda presentada la semana pasada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Cuando le contó esto a su entonces consejero escolar, este le dijo "que era transgénero y llamó a sus padres para decirles lo mismo".

Breen, que también sufría de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático no diagnosticado, según la demanda, fue llevada por sus padres al Centro de Salud y Desarrollo Transjuvenil del Hospital Infantil de Los Ángeles, donde, según ella, le diagnosticaron disforia de género (la angustia que se puede experimentar cuando la identidad de género y el sexo de nacimiento están en conflicto) y comenzó a recibir atención relacionada con la transición a los 12 años.

"Este caso trata de un equipo de supuestos proveedores de atención médica que colectivamente decidieron que a una niña vulnerable que luchaba con problemas complejos de salud mental y sufría múltiples casos de abuso sexual se le debía recetar una serie de bloqueadores de la pubertad que alteraban la vida y hormonas cruzadas para, en última instancia, recibir una mastectomía doble a la edad de 14 años", afirma la demanda de Breen.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Breen comenzó a recibir medicamentos para suprimir la pubertad a los 12 años, le recetaron hormonas cruzadas entre los 13 y los 19 y se sometió a una mastectomía doble a los 14, según documentos judiciales, que afirman que su "salud mental decayó progresivamente" después de estos tratamientos.

En una entrevista con NBC News el jueves, Breen dijo: "En retrospectiva, desearía que alguien hubiera sugerido primero una terapia real y genuina, en lugar de una terapia específica de género, porque realmente la única terapia que recibí hasta mucho después se centró específicamente en la disforia de género y no relacionó mi disforia de género con nada más".

Breen aseguró que comenzó a cuestionar su decisión de hacer la transición después de comenzar la terapia conductual dialéctica a principios de este año. Se trata de un tipo de terapia de conversación que busca ayudar a quienes luchan con emociones intensas.

"Comencé a cuestionar mi propia identidad de género y si estaba haciendo esto por las razones correctas", indicó.

Entre los demandados se encuentran la Dra. Johanna Olson-Kennedy, médica especializada en medicina adolescente y en atención de afirmación de género; el Hospital Infantil de Los Ángeles; el Dr. Scott Mosser, cirujano plástico especializado en cirugía de afirmación de género; el Centro de Confirmación de Género de San Francisco; los Hospitales Comunitarios de Salud de la UCSF; y la psicoterapeuta Susan P. Landon.

Cuando se le pidió que comentara sobre la demanda, un portavoz dijo que el Centro para la Salud y el Desarrollo de los Transjóvenes del Hospital Infantil de Los Ángeles, donde trabaja Olson-Kennedy, "ha brindado atención médicamente necesaria, apropiada para la edad y de alta calidad durante más de 30 años".

"El tratamiento se centra en el paciente y la familia, siguiendo las pautas de organizaciones profesionales como la Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación Médica Estadounidense y la Sociedad de Endocrinología. No hacemos comentarios sobre litigios pendientes; y por respeto a la privacidad del paciente y en cumplimiento de las leyes estatales y federales, no hacemos comentarios sobre pacientes específicos y/o su tratamiento", expresó el portavoz en un correo electrónico, y agregó que "la Dra. Olson-Kennedy no está disponible para hacer comentarios".

En respuesta a una solicitud de comentarios, un portavoz del Centro de Confirmación de Género en San Francisco, donde trabaja Mosser, dijo que en su centro de salud "no existe nada parecido a una interacción con el paciente que se autorice automáticamente".

"Como proveedores de atención médica, y en cumplimiento con las consideraciones de la HIPAA, no podemos hacer comentarios sobre información médica protegida específica o litigios pendientes", agregó el portavoz en su correo electrónico, que también incluía un enlace a una declaración de Mosser.

La declaración de Mosser, que parece haber sido publicada en el sitio web del Centro de Confirmación de Género la semana pasada, aplaudió al centro por estar "a la vanguardia de la cirugía de afirmación de género, con el bienestar de nuestros pacientes como nuestra máxima prioridad".

"Nuestros sólidos procesos y protocolos están diseñados para garantizar que los pacientes que navegan por nuestros servicios comprendan plenamente las implicaciones de los procedimientos de afirmación de género a los que pueden optar por someterse como parte de su transición", afirmó Mosser. "Con regularidad escuchamos a expacientes que comparten actualizaciones sobre el impacto abrumadoramente positivo que estas cirugías han tenido en sus vidas: mensajes que siguen llegando muchos años después de sus procedimientos", agregó.

UCSF Health Community Hospitals, que aparece mencionado en la demanda, le dijo a NBC News que el Saint Francis Memorial Hospital, donde Breen fue paciente en 2019, no fue adquirido por UCSF hasta agosto de este año. No tuvo más comentarios.

Landon no respondió a una solicitud de comentarios.

Breen indicó que no cree que los proveedores de salud individuales nombrados en su demanda "actuaron intencionalmente de mala fe", pero alegó que no tomaron en cuenta sus problemas de salud mental preexistentes.

Cuando se le preguntó qué espera obtener de esta demanda, Breen dijo que quiere "algo parecido a la justicia o al cambio". Si bien busca "un reembolso financiero por la cantidad que esto me ha costado a mí y a mi familia", señaló, lo que más desea es "ayudar a desmantelar el rumor de que nadie recibe un tratamiento de género por la vía rápida".

Una larga lista de importantes asociaciones médicas de Estados Unidos, incluidas la Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación Médica Estadounidense y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, apoyan que los menores transgénero tengan acceso a atención relacionada con la transición, como bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas, y han denunciado las leyes estatales que restringen dicha atención.

"Existe un fuerte consenso entre las organizaciones médicas más importantes del mundo en el sentido de que la atención basada en evidencia y que reafirme el género para los niños y adolescentes transgénero es médicamente necesaria y apropiada. Incluso puede salvar vidas", escribió la Dra. Moira Szilagyi en el sitio web de la Academia Estadounidense de Pediatría en agosto de 2022, cuando era presidenta de la organización. "La decisión de iniciar o no un tratamiento de afirmación de género, que no necesariamente conduce a una terapia hormonal o una cirugía, es personal e implica una consideración cuidadosa por parte de cada paciente y su familia", agregó.

Los tratamientos de afirmación de género para menores pueden ser diferentes según la edad y las circunstancias del niño. En el caso de los niños pequeños, los tratamientos pueden implicar un nuevo nombre o pronombre en lugar de cambios físicos. Al inicio de la pubertad, los menores pueden comenzar a recibir bloqueadores de la pubertad para inhibir el desarrollo de características sexuales secundarias, como senos o vello facial. A continuación, puede venir la terapia hormonal, que permitiría al adolescente desarrollar físicamente el género que corresponde a su identidad. Los tratamientos quirúrgicos de afirmación de género rara vez se realizan en menores y estos procedimientos son ilegales en docenas de estados, aunque California no se encuentra entre ellos.

En los últimos años, se han presentado varias demandas en Estados Unidos y el Reino Unido por parte de "destransicionistas", es decir, personas que hicieron la transición de género y luego volvieron a su sexo de nacimiento. Una mujer de Nueva York de 21 años que había hecho la transición demandó a Planned Parenthood y a varios proveedores de atención médica individuales en abril, alegando mala praxis médica y falta de consentimiento informado, argumentando que los demandados ​​la habían obligado a someterse a cuidados de afirmación de género cuando era menor de edad.

Según la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH, por sus siglas en inglés), las investigaciones indican que arrepentirse de haber recibido tratamiento para la disforia de género es "extremadamente raro". Una encuesta realizada en 2015 por el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero reveló que el 8% de los encuestados abandonó la transición en algún momento de su vida, y que el 62% de ese grupo solo lo hizo temporalmente.

Según el Movement Advancement Project, un grupo de expertos LGBTQ, en los últimos años los cuidados de transición para menores han sido un tema político divisivo. En 26 estados, los republicanos han aprobado medidas para prohibir o restringir los cuidados de afirmación de género para menores. La Corte Suprema está considerando actualmente un caso que impugna la prohibición de Tennessee de dichos cuidados.

Según se informa, la política en torno a la atención de afirmación de género para menores también estuvo detrás de la decisión de Olson-Kennedy, una de las demandadas por Breen, de retrasar la publicación de un estudio que realizó sobre los efectos de los bloqueadores de la pubertad. Olson-Kennedy dijo a The New York Times en un artículo publicado en octubre que no publicó los resultados, que determinaron que el medicamento no mejoraba la salud mental de los menores con disforia de género, porque temía que los hallazgos pudieran alimentar los tipos de ataques políticos que llevaron a las prohibiciones estatales de la atención de afirmación de género.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.