Exconcursante de “Family Feud” se declara no culpable del asesinato de su esposa

Un exconcursante del programa de televisión "Family Feud" ha sido acusado de asesinato en primer grado y allanamiento de morada por el asesinato de su exmujer en el oeste de Illinois.

Timothy Bliefnick, de 39 años, se declaró inocente el viernes por la tarde en su comparecencia ante el Tribunal de Circuito del Condado Adams en Quincy, según los registros judiciales.

Bliefnick fue acusado el jueves por un gran jurado del condado, según la afiliada de NBC WGEM.

El cuerpo de Rebecca Bliefnick, de 41 años, fue encontrado por un miembro de la familia dentro de su casa de Quincy después de que ella no recogió a sus hijos de la escuela. Había recibido varios disparos.

Timothy Bliefnick fue detenido el 13 de marzo. Su casa de Quincy fue sometida a registro el 1 de marzo.

La pareja estaba separada y en trámites de divorcio. Se había presentado una orden de alejamiento contra Timothy Bliefnick, que también presentó una contra su esposa.

En 2020, Timothy Bliefnick y algunos miembros de su familia aparecieron en "Family Feud" de ABC.

Una de las preguntas del presentador Steve Harvey fue: "¿Cuál fue el mayor error que cometiste en tu boda?". Bliefnick respondió "sí quiero". Inmediatamente le dijo a Harvey "no es mío decirlo, no es mío decirlo. Amo a mi mujer". También dijo: "Me voy a meter en problemas por eso, ¿no?". Harvey respondió: "Va a ser un infierno en tu casa".

La respuesta de Bliefnick fue la segunda en la tabla, con 20 de cada 100 encuestados dando la misma respuesta. Emborracharse" fue la nº 1, con 30 respuestas.

El 12 de abril se llevará a cabo una conferencia sobre el estado de la causa y el 20 de abril está prevista una vista sobre la moción.

The Associated Press dejó un mensaje el viernes por la tarde en busca de comentarios de Timothy Bliefnick.