Explosión de fuegos artificiales deja al menos tres muertos y 20 heridos en Hawaii

Una explosión de fuegos artificiales ocurrida en Nochevieja, en un barrio cerca de Honolulu, provocó la muerte de al menos tres personas y dejó a otras 20 gravemente heridas, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió justo antes de la medianoche afuera de una casa, según un comunicado del Departamento de Bomberos de Honolulu. El barrio está cerca del aeropuerto internacional de Honolulu y de una base conjunta de la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos, y a poco más de 3.22 kilómetros (2 millas) al este del monumento U.S.S. Arizona Memorial, que honra a los marineros que murieron en el ataque a Pearl Harbor que llevo a la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Dos personas fueron declaradas muertas en el lugar, y las otras 20 víctimas fueron trasladadas a hospitales, según los Servicios Médicos de Emergencia de Honolulu.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

“He estado en los servicios médicos de emergencia por más de 30 años, y este es probablemente uno de los peores llamados que he tenido en cuanto a la inmensa tragedia, la cantidad de pacientes y la gravedad de las lesiones”, dijo el director del Departamento de Servicios de Emergencia de Honolulu, el doctor Jim Ireland, en una conferencia de prensa el miércoles por la mañana.

En un comunicado, el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, cifró en tres el número de muertos y dijo que más de 20 personas resultaron heridas de gravedad.

“Este incidente es un doloroso recordatorio del peligro de los fuegos artificiales ilegales, que ponen vidas en riesgo, agotan nuestros recursos de primeros auxilios y perturban a nuestras comunidades”, dijo Blangiardi.

En varias publicaciones en redes sociales realizadas durante la noche se muestran videos de fuegos artificiales caseros lanzados en una amplia zona de la ciudad. Las autoridades informaron de otras cuatro personas gravemente lesionadas por el uso de fuegos artificiales, en casos no relacionados con la explosión.

El departamento de bomberos dijo que ya investiga la causa de la explosión y que no tenía detalles sobre cómo ocurrió el accidente. Indicó que no se produjo un incendio en la casa. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.