Familias de Uvalde hacen un último esfuerzo por reorganizarse para elecciones en Texas

Apenas unas horas después de que comenzara la votación en Texas, Kimberly Rubio emitió su voto en el mismo edificio de la ciudad de Uvalde donde esperó en mayo para enterarse de que su hija, Lexi, era una de los 19 estudiantes de cuarto grado asesinados a tiros en la Escuela Primaria Robb.

“Si nuestros hijos no están seguros, sus trabajos tampoco lo están”, dijo Rubio mientras salía de su lugar de votación con una calcomanía de “Yo voté”. Cerca, otra mujer ondeaba una bandera de “No me pises”.

El tiroteo en un salón de clases más mortífero en la historia de Texas ha arrojado una larga sombra en las elecciones de mitad de período, intensificando la campaña del gobernador republicano Greg Abbott contra el demócrata Beto O'Rourke y generando una gran cantidad de anuncios de televisión. El jueves, un congresista republicano se unió a los llamados para que renuncie el jefe de policía estatal de Texas, lo que refleja la ira continua cinco meses después de la masacre.

Pero con más de 1 millón de votos ya emitidos en Texas, las familias de Uvalde, que han sido las más francas desde el ataque del 24 de mayo, enfrentan una escalada cuesta arriba para cambios más grandes el día de las elecciones, incluido un cambio de gobernador.

Abbott, quien ha rechazado los llamados para endurecer las leyes de armas de Texas desde el tiroteo, nunca se ha quedado atrás en las encuestas. También está aprovechando los vientos en contra a nivel nacional que enfrentan los demócratas, que corren el peligro de perder el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, lo que podría acabar con las posibilidades de leyes de armas más estrictas a nivel federal durante los próximos dos años.

Los demócratas esperaban que la indignación en Texas por el último de una sombría serie de tiroteos masivos despertara a los votantes a las urnas. Hasta el jueves, la participación fue mucho más baja que los niveles de 2018 en los condados más grandes del estado, que también tienen la mayor concentración de votos demócratas. Todavía queda otra semana de votación anticipada.

“Todavía estamos en un estado muy favorable a la Segunda Enmienda”, dijo Matt Langston, un estratega político republicano en Texas, donde muchos residentes alardean con orgullo de su derecho constitucional a portar armas.

La seguridad escolar sigue siendo un problema para los votantes, dijo. "Pero no se traduce necesariamente en 'Hagamos más estrictas las restricciones de armas'. Parece que es más, 'Tenemos que proteger el lugar al que enviamos a nuestros hijos'. Es una especie de respuesta matizada", dijo Langston. .

El representante republicano Tony Gonzales, cuyo distrito del sur de Texas incluye a Uvalde, se convirtió esta semana en la primera figura importante del Partido Republicano en pedir la renuncia del jefe de policía del estado por la respuesta vacilante de las fuerzas del orden y las narrativas cambiantes de las autoridades.

Las familias de las víctimas han mantenido la presión sobre el coronel Steve McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quien dijo el jueves que su fuerza policial “no le falló” a Uvalde. Dos oficiales han sido despedidos, otros están bajo investigación y el superintendente escolar de Uvalde anunció abruptamente su retiro este mes.

Pero incluso a solo unas cuadras de Robb Elementary, donde un extenso monumento conmemorativo de cruces de madera y animales de peluche permanece fuera del campus cerrado, hay recordatorios de que el tiroteo no es la mayor preocupación para muchos votantes.

“No creo que eso tenga nada que ver con mi voto”, dijo Dolly Schultz, de 52 años, veterana de la Marina y presidenta del precinto republicano local. “Hubo muchas fallas, con la aplicación de la ley y en todas partes. Pero la mayoría de esas personas no se postulan para un cargo, así que no creo que eso realmente afecte mi voto”.

Los argumentos finales del presidente Joe Biden de cara a las elecciones del 8 de noviembre se centran en cuestiones económicas en medio de una inflación descontrolada y los temores de una recesión. Una encuesta de junio de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que alrededor del 30% de los estadounidenses mencionaron la política de armas como uno de los principales problemas que enfrenta el país.

En 2018, los legisladores de Florida promulgaron nuevas restricciones sobre las armas solo tres semanas después del tiroteo mortal en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. En ese mismo período, los republicanos en Texas, que están preparados para mantener una mayoría dominante en la legislatura estatal después del día de las elecciones, han ido en la otra dirección, ampliando el acceso a las armas después de los tiroteos masivos en Santa Fe High School en los suburbios de Houston y en una tienda Walmar en El Paso.

Fred Guttenberg, cuya hija Jaime, de 14 años, fue una de las 17 personas que murieron en el tiroteo de Florida, dijo que su consejo para los padres de Uvalde es no frustrarse ni desanimarse.

“Relentizan las cosas, hacen que el progreso sea más difícil”, dijo Guttenberg sobre los oponentes. “Pero nosotros, los votantes, tenemos una opción”.

Entre los lugares de votación anticipada de Uvalde se encuentra el centro cívico donde se les dijo a los padres que esperaran el día del tiroteo del 24 de mayo. El lunes, en el estacionamiento, Javier Cázares instaló un toldo azul y se sentó detrás de una mesa con tres pilas ordenadas de folletos de campaña el primer día de votación anticipada, cuando se emitieron más de 700 votos en el condado.

Su hija Jackyln, de 9 años, murió en el tiroteo. Ahora se postula como candidato por escrito para comisionado del condado de Uvalde. “Algunas personas nos escuchan, otras tienden a volverse hacia el otro lado. Pero no vamos a dejar de hacer esto”, dijo Cazares.

Cuando otros padres cuyos hijos murieron en el tiroteo llegaron para votar juntos, cada uno levantó carteles para Cazares mientras examinaba una boleta de muestra para aprender cómo funciona un voto por escrito. Ellos zumbaron con anticipación para colocar sus votos.

“Hemos tenido gente luchando durante los últimos 15 años, de Columbine a Virginia Tech, hay mucha gente que todavía está luchando”, dijo Cazares. “Ese voy a ser yo de aquí en adelante”.

Varias familias de Uvalde que acompañaron a Beto O’Rourke en el Valle del Río Grande pidieron a la comunidad que vote por el político demócrata durante una emotiva conferencia de prensa en la que más de una lágrima afloró.