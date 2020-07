Fauci envía mensaje a los jóvenes en entrevista con el fundador de Facebook

El Dr.Anthony Fauci habló con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, durante una entrevista que se transmitió en la plataforma de redes sociales este jueves.

El doctor solicitó a los jóvenes a continuar conservando la distancia social, para detener la dispersión del virus.

SOBRE LA REAPERTURA DE LOS ESTADOS

"Una de las cosas que quedó clara es que cuando miras, y no voy a nombrar ningún estado específico, pero hubo algunos estados que cuando miras cuáles fueron las pautas para abrir, sabes los puntos de control que tienes para pasar antes de pasar a la siguiente fase, algunos de ellos saltaron rápidamente y oficialmente saltaron sobre ellos. Eso, como dije en discusiones anteriores, es una receta para meterse en problemas ", dijo Anthony Fauci.

SOBRE EL TIME OUT

"Casi necesitamos reorganizarnos, pedir un tiempo de espera, un tiempo muerto. No necesariamente bloquear de nuevo, pero decir que tenemos que hacer esto de una manera más mesurada. Tenemos que enfrentar la situación y tenerla bajo control... ", añadió el médico.

SOBRE LOS EFECTOS AL USAR UNA MASCARILLA

"Incluso corro con una máscara puesta. A veces se humedece un poco dependiendo de la tela que estés usando, pero no hay nada que indique que usar una máscara tiene efectos nocivos", agregó el doctor Fauci.

PEDIDO A LOS JÓVENES

"Entonces, lo que instaría y casi suplicaría a las personas más jóvenes, porque sé que si realmente entendieran esto, lo tomarían en serio. Que tienes que ser responsable de ti mismo, que es una responsabilidad social, que no te infectes. No es que te infectes solo, estás propagando una pandemia. Así que cuando veo las fotos de personas en bares, ya sabes, divirtiéndose, totalmente comprensible. Lo entiendo. Estuve allí en un momento de mi vida. O veo la gente en las multitudes y tú dices, bueno, ya sabes, piensan que no están haciendo nada que sea particularmente dañino, pero podrían estarlo", concluyó el médico.