La FDA aprueba un nuevo análisis de sangre para detectar cáncer de colon

ESTADOS UNIDOS - La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó este lunes el análisis de sangre de Guardant Health, llamado Shield, para detectar cáncer de colon. La prueba no pretende reemplazar las colonoscopias, pero está generando entusiasmo entre los médicos que dicen que tiene el potencial de aumentar la deprimente tasa de exámenes de detección de la segunda causa más alta de muerte por cáncer en los Estados Unidos.

Shield ha estado anteriormente disponible para los médicos como herramienta de detección, a un costo de bolsillo de $895. Con la aprobación de la FDA, es mucho más probable que Medicare y las compañías de seguros privadas cubran el costo del análisis de sangre, lo que lo hace más accesible para los pacientes.

El Dr. Arvind Dasari, profesor asociado del departamento de oncología médica y gastrointestinal del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, calificó la aprobación como un “acontecimiento bienvenido”.

Pero, advirtió, "tendremos que esperar y ver cuál será el impacto en términos de mejorar las pruebas de detección y reducir la incidencia de la mortalidad".

La Sociedad Estadounidense del Cáncer estima que más de 53,000 personas morirán de cáncer colorrectal este año.

La investigación publicada en marzo mostró que Shield tenía una eficacia del 83% en la detección de cánceres colorrectales. Funciona detectando el ADN que los tumores cancerosos liberan en el torrente sanguíneo.

Es más eficaz para encontrar cánceres en etapa avanzada, cuando los tumores liberan más de ese ADN. El estudio encontró que Shield solo detectó el 13% de los pólipos en etapa anterior.

La prueba debería realizarse al menos cada tres años, a partir de los 45 años, la misma edad a la que se recomienda comenzar el examen colorrectal.

Una prueba positiva no es necesariamente un diagnóstico. Si los resultados indican que hay cáncer, los pacientes aún necesitarían una colonoscopia para que los médicos puedan ver dónde se encuentran los tumores y hasta qué punto han progresado.

"La gente debe entender que una prueba Shield positiva requiere una colonoscopia para confirmar que se tiene una lesión avanzada o cáncer colorrectal, o que los resultados fueron falsos", dijo Robert Smith, vicepresidente senior de Ciencia de Detección Temprana del Cáncer de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. . “Una prueba como esta no está completa si da positivo y no te has hecho una colonoscopia”.

Este es el segundo análisis de sangre para detectar cáncer de colon; Epi proColon de Epigenomics se aprobó en 2016, pero rara vez se utiliza, dijo Smith, debido a preocupaciones sobre su precisión. Tampoco está cubierto por Medicare ni por un seguro privado.

Desde mediados de la década de 1990 ha habido un aumento preocupante del cáncer de colon en personas menores de 55 años, con tasas que aumentan entre un 1% y un 2% por año entre ese grupo de edad. Al mismo tiempo, los casos y las muertes entre adultos de 60 años o más han ido disminuyendo, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

"Lo que me rompe el corazón es que se puede prevenir", dijo el Dr. William Grady, gastroenterólogo del Centro Oncológico Fred Hutchinson en Seattle. “Una de mis mayores alegrías es cuando me hago una colonoscopia y puedo extirpar pólipos” que, de no ser tratados, habrían progresado a cáncer.

De hecho, el cáncer colorrectal es uno de los únicos cánceres que se pueden prevenir mediante pruebas de detección y la colonoscopia es, con diferencia, la forma más precisa de detectarlo. Pero las tasas de detección son extraordinariamente bajas. Menos del 60% de las personas elegibles se han sometido a los exámenes de detección recomendados.

"El mayor problema con el cáncer de colon en este momento es que hay una parte importante de la población que no se hace las pruebas de detección", dijo la Dra. Sapna Syngal, directora de planificación estratégica para la prevención y detección temprana del cáncer en el Centro Oncológico Dana-Farber de Boston. "Si esta prueba aumenta el número de personas que se someten a pruebas de detección, tendrá un impacto enorme".

Grady, quien dirigió el estudio de marzo sobre la prueba Shield, dijo que a menudo son los adultos entre 40 y 50 años los que tienen menos probabilidades de cumplir con las pruebas de detección.

"Estas son personas que están empleadas, muchas tienen familias, por lo que tienen todas estas otras responsabilidades de la vida que interfieren con el cuidado de sí mismos", dijo.

La colonoscopia requiere mucho tiempo y obliga a las personas a tomarse al menos un día libre en el trabajo. También hay un cierto factor "repugnante" que muchas personas encuentran desagradable. Durante el procedimiento, los médicos insertan una pequeña cámara en el recto para buscar tumores o manchas que puedan volverse cancerosas en el futuro.

Esa cámara necesita una visión clara del colon. El día antes de la colonoscopia, los pacientes deben tomar una dosis fuerte de laxantes. Es decir, pasan mucho tiempo en el baño.

"A muchas personas no les gusta el desorden que supone lidiar con las heces y a muchas personas realmente no les gusta la colonoscopia, sobre todo la preparación", dijo Electra Paskett, subdirectora de ciencias demográficas y extensión comunitaria del Centro Integral del Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio. "Creo que un análisis de sangre sería ideal para muchas personas".

Otro método de detección del cáncer de colon incluye pruebas de sangre oculta en heces que detectan sangre en las heces, lo que puede ser una señal de advertencia de pólipos o cáncer de colon. Las pruebas FIT-DNA, como Cologuard, son muy efectivas para detectar cáncer, pero son menos efectivas para detectar pólipos precancerosos.

John Gormly, de 77 años, de Newport Beach, California, había evitado las pruebas de colonoscopia durante años. Cuando su médico le dio la opción del análisis de sangre Shield, lo hizo.

“Me llamó aproximadamente un día después y me dijo: 'No me gustan los resultados en absoluto. Voy a enviarte a hacerte una colonoscopia'”, recordó Gormly. "Resulta que tenía cáncer de colon en etapa 2". Los cirujanos pudieron extirpar el tumor por completo.

“Gracias a Dios me había hecho ese análisis de sangre”, dijo Gormly. “Nunca sentí nada, nunca supe que algo andaba mal. Sin ese análisis de sangre, no sé cómo habría resultado”.