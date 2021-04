Gobernador de Florida anuncia demanda para que los que los cruceros puedan navegar de inmediato

MIAMI - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que el estado está presentando una demanda contra el gobierno federal y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para permitir que los cruceros reanuden la navegación de inmediato, después de más de un año sin operar debido a la pandemia de COVID-19.

DeSantis anunció la acción legal durante una conferencia de prensa el jueves en el Puerto de Miami.

"Los CDC han bloqueado esta industria durante más de un año, esto no es razonable, esto no es racional", dijo DeSantis. "No creemos que el gobierno federal tenga el derecho de aniquilar una industria importante durante más de un año sobre la base de muy poca evidencia y muy poca información", aseguró.

El viernes pasado, los CDC actualizaron las medidas que rigen por la pandemia para los cruceros desde puertos de EEUU, pero mantuvieron la recomendación a la población de no embarcarse por placer.

Las compañías de crucero se quejaron de la dureza de las recomendaciones, que algunas calificaron de inviables.

La empresa de cruceros Carnival pidió a las autoridades sanitarias de EEUU soluciones "viables" para reactivar los viajes de sus cruceros después de más de una año de pausa debido a la pandemia y no verse "obligados" a trasladarse a puertos fuera del país, si continúa la parálisis.

La compañía de cruceros, que anunció la ampliación de la suspensión de viajes hasta el próximo 30 de junio, agrega que necesitan "alcanzar una solución viable" junto con los CDC y otras autoridades de salud.

"Si bien no hemos hecho planes para trasladar los barcos de Carnival Cruise Line fuera de nuestros puertos de origen en EEUU, es posible que no tengamos más remedio que hacerlo", se lamentó, por su parte, Christine Duffy, presidenta de Carnival Cruise Line.

La compañía aplaude el avance de las pruebas de la covid-19, las vacunas y los tratamientos, pero señala que "es comprensible que las compañías de cruceros adopten diferentes enfoques para el requisito de vacunas, que creemos que es un tema más complejo".