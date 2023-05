La naturaleza sigue su curso: una pareja de gansos instala su nido en el estacionamiento de IHOP

Mientras los cocineros de IHOP en Southington, Connecticut, cocinan huevos adentro para los clientes, una mamá ganso decidió "calentar" los suyos en medio del estacionamiento.

Desde mediados de abril, la gansa ha estado observando sus huevos como un halcón, cuidándolos y sin dejar que nadie se acerque a ella ni a su nido.

Incluso su compañero ha elegido vigilar desde unos 50 pies de distancia.

"La gansa siempre está aquí, siempre. Creo que es genial. Ya sabes, es la madre naturaleza siguiendo su curso, ya sabes, haciendo lo suyo. Es increíble", dijo Mike Daly, cliente de IHOP.

Colton Brown, de Wildlife Management Services, LLC, ha estado vigilando al ganso.

"Llamaron por el macho. Dijo que había un macho sentado en el estacionamiento que no se movía. Así que estaban preocupados de que lo atropellaran, no se movía en absoluto. Y luego me pasé por ahí solo para comprobarlo". Entonces vi el nido", dijo Brown.

Los ha estado controlando todos los días e incluso colocó una cinta de precaución alrededor de la mamá ganso para mantenerla a salvo.

Cuando llegue el momento y los huevos eclosionen, dijo que planea estar allí para llevarlos de manera segura al agua.

Por ahora, dijo, maneje lentamente cerca de esta futura mamá y solo observe.

"Es desafortunado que eligieran un estacionamiento para poner sus huevos. Pero al final del día, haremos todo lo posible para asegurarnos de que sobrevivan y estén saludables", dijo.