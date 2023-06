Greg Abbott convierte en ley proyecto que se teme sea usado para criminalizar a artistas drag

El proyecto de ley que se teme sea utilizado para criminalizar los espectáculos de drag en Texas finalmente fue firmado este pasado domingo 18 de junio por el gobernador Greg Abbott.

Contrario a otros proyectos de ley que el veterano político ha firmado recientemente, para esta medida no realizó conferencia de prensa ni se recibió un comunicado anunciando que a partir del 1 de septiembre este tipo de espectáculo se rige por una nueva regulación.

Incluso el senador Bryan Hughes, coautor de la SB-12, tampoco lo comunicó a través de sus cuentas oficiales de Facebook, Twitter o en su página https://www.bryanhughes.com/. Pero quien sí compartió la noticia en su cuenta de Twitter fue el otro coautor de la medida, Matt Shaheen.

El Proyecto de Ley SB-12 prohíbe expresamente el manoseo real o simulado, la excitación real o simulada y la exhibición de un juguete sexual, si se hace de manera “lasciva” frente a un menor o en propiedad pública.

Activistas ya habían llamado la atención sobre la SB-12. Ellos no la favorecen pues afirman que los artistas drag solo quieren expresarse y no ser irrespetuosos. "Eso del manoseo no se va a ver. Tratamos que no suceda por respeto a las familias. Muchos de nosotros somo papas, hermanos tíos y queremos el mismo respeto”, explicó el pasado mayo a Telemundo 40 César Alexis Villareal, de fuerza táctica LGBTQ en Brownsville.

La ley también prohíbe usar accesorios o prótesis que realcen la forma femenina o masculina frente a un menor. Pero eso no es todo, el incumplimiento de la medida implica hasta un año de cárcel y una multa de hasta $4,000. Para los negocios que abran sus puertas a estos espectáculos la multa es de $10,000.

