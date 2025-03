Es oficial el fin del parole humanitario para Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua

El Gobierno de Donald Trump publicó en el Registro Federal este martes la finalización del "parole humanitario", un permiso migratorio que ha permitido residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a unos 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, luego del anuncio que se había anticipado el pasado viernes.

El beneficio migratorio, de acuerdo a lo que se publica este martes, expirará el 24 de abril, por lo que quienes se acogieron a él y no han aplicado a otro recurso migratorio deberán abandonar el país antes de esa fecha o arriesgarse a permanecer en el país de manera irregular.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está terminando los programas de parole de Cuba, Haití, Nicaraua y Venezuela (CHNV) a partir del 25 de marzo de 2025, se lee en la página web del Registro Federal.

“El período de permiso de permanencia temporal de los extranjeros en los Estados Unidos bajo los programas de permiso de permanencia temporal de CHNV y cuyo permiso de permanencia temporal aún no haya expirado antes del 24 de abril de 2025 terminará en esa fecha a menos que el secretario (de Seguridad Nacional) haga una determinación individual en sentido contrario. Las personas con parole sin una base legal para permanecer en los Estados Unidos después de esta terminación de los programas de libertad condicional de CHNV deben salir de los Estados Unidos antes de la fecha de terminación”.

En el texto, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, se argumenta que este programa migratorio "ya no representa un beneficio público significativo" para Estados Unidos y es "incompatible con los objetivos de política exterior" de la Administración de Trump.

"Estos programas no sirven a un beneficio público significativo, no son necesarios para reducir los niveles de inmigración ilegal, no mitigaron suficientemente los efectos internos de la inmigración ilegal, no están sirviendo a los propósitos previstos y son inconsistentes con los objetivos de política exterior de la Administración", dice el texto publicado este martes.

"Con respecto a los argumentos o determinaciones anteriores de que estos programas eran consistentes con el requisito de 'razones humanitarias urgentes' para el parole, el DHS cree que la consideración de cualquier razón humanitaria urgente para otorgar el parole se aborda mejor caso por caso, de acuerdo con el estatuto, y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada extranjero", se lee en los argumentos publicados en el Registro Federal.

En la práctica, la decisión de Trump acaba con el "parole humanitario", creado bajo el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), y que permitía a los nacionales de ciertos países residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Para acceder al programa, tenían que tener el patrocinio de alguien que residiera legalmente en el país.

Biden decidió lanzar esa iniciativa en 2022 para venezolanos y ampliarla en 2023 para cubanos, haitianos y nicaragüenses como parte de su estrategia para frenar la migración irregular hacia EEUU, a la vez que comenzó a imponer restricciones al asilo en la frontera con México.

Según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional, unas 110,000 personas de Cuba, 210,000 de Haití, 93,000 de Nicaragua y 117,000 de Venezuela accedieron a EEUU bajo este programa.

Durante la campaña para las elecciones de noviembre, Trump ya había adelantado su intención de eliminar el "parole" y ejecutar la mayor deportación de inmigrantes en la historia del país.

Esta revocación se hace efectiva con esta publicación oficial del aviso en el Registro Federal.