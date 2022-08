“Sal de aquí”: se encuentra a un oso paseando por su casa y así lo ahuyenta

CONNECTICUT - El dueño de una casa en West Hartford tuvo una sorpresa inesperada el domingo cuando se encontró con un oso en su propia cocina y tuvo que ahuyentar al animal. Todo quedó grabado en video.

Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, el oso regresó el lunes.

El propietario le dijo a NBC Connecticut que vio por primera vez al oso la semana pasada irrumpiendo en el refrigerador de su garaje. En ese momento, supo que volvería.

Una semana esta semana: el oso no solo regresó, sino que irrumpió en su casa.

Bill Priest dijo que llegó de trabajar afuera el domingo por la mañana alrededor de las 11:30 cuando encontró al oso adentro y trató de sacarlo. El oso se fue de mala gana: no se llevó nada y no se rompió nada, pero Priest estaba enojado porque el oso entró en su casa en primer lugar.

"Quiero decir, no me importa, corre por el patio todo lo que quieras, pero ahora has cruzado la línea", dijo Priest.

Dijo que el oso entró en la casa por la puerta principal. El animal no se dejó intimidar por la puerta mosquitera y la derribó fácilmente.

Priest pudo ahuyentar al oso este fin de semana, pero a las 5:30 a.m. del lunes, hubo más ruido en la puerta principal.

"Pensé que era mi esposa que estaba mirando al frente, pero resultó que él [el oso] estaba aquí", dijo Priest.

Una mujer en Carolina del Norte dice que recientemente usó su "voz de maestra" para ahuyentar a un gran oso del porche de su segundo piso y capturó el encuentro en video.

El oso había regresado. Priest se comunicó con el Departamento de Energía y Protección Ambiental (DEEP, por sus siglas en inglés) y un equipo llegó a su casa el lunes por la tarde para instalar una trampa y tratar de capturar humanamente al animal.

El incidente es el último de una serie de avistamientos de osos que se han vuelto más comunes. En junio, los funcionarios de DEEP sacrificaron a un oso después de irrumpir en varias casas de Canton.

En el vecindario de Walker Lake, la noticia se difundió rápidamente, pero no fue inesperado para algunas personas. "Bueno, da miedo, pero supongo que no es sorprendente. Vemos osos aquí todo el tiempo", dijo Hoang Wood, de West Hartford.

La propietaria de una casa de Monrovia se sorprendió cuando salió a la sala de su casa y encontró a un oso y su cachorro en la cocina comiendo sus donas.

"Hemos visto muchos ciervos, gatos monteses y más. Recientemente, osos", dijo Bob Fishman, de West Hartford.

Los osos son cada vez más comunes en West Hartford. De hecho, este no fue el único avistamiento en la ciudad el lunes. Alrededor de la 1:30 p.m., un oso irrumpió en el garaje de una casa en Still Street. El dueño de la casa dijo que el oso estuvo en su garaje durante 20 minutos.