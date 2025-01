Biden dará dos discursos importantes en sus últimos días como presidente

El presidente Joe Biden planea pronunciar dos discursos importantes antes de dejar el cargo como parte de un esfuerzo por delinear lo que él considera partes clave de su legado de más de 50 años en el servicio público, según dos personas familiarizadas con los planes.

El primer discurso se centrará en la política exterior y se espera que se pronuncie en algún momento después de que Biden regrese el 12 de enero de un viaje a Italia, dijeron estas personas. Dijeron que Biden planea cerrar sus últimos días en la Casa Blanca con un discurso de despedida al país.

Ninguno de los discursos ha sido redactado en su totalidad, dijeron las fuentes familiarizadas con los planes del presidente, pero se han desarrollado los contornos y los temas de ambos.

En su discurso de despedida, se espera que Biden ofrezca un mensaje a los estadounidenses sobre el futuro y reflexione sobre sus décadas en el cargo público, incluidos sus cuatro años en la Casa Blanca, según las personas familiarizadas con los planes del presidente.

Se espera que el discurso tradicional tenga un espíritu similar al de los sentimientos de despedida expresados ​​por algunos de los predecesores recientes de Biden, incluidos los expresidentes George W. Bush y Bill Clinton, que pronunciaron sus discursos de despedida desde la Casa Blanca, y el expresidente Barack Obama, que optó por hablar a la nación desde su ciudad natal de Chicago frente a una gran audiencia de seguidores.

Después de perder las elecciones de 2020, el presidente electo Donald Trump publicó un mensaje de video pregrabado en línea el día antes de que Biden tomara posesión del cargo.

El discurso de política exterior de Biden se centrará en su creencia de que Estados Unidos es más fuerte cuando invierte en sus alianzas en todo el mundo, según las personas familiarizadas con los discursos del presidente. Se espera que Biden destaque sus esfuerzos por ampliar y fortalecer la Organización del Tratado del Atlántico Norte y las relaciones de Estados Unidos en el Indopacífico, así como el apoyo militar y financiero de su administración a Ucrania desde la invasión de Rusia en 2022.

No está claro en qué medida el discurso podría referirse a la decisión de Biden de ordenar la retirada estadounidense de Afganistán en 2021, que ha sido ampliamente criticada y resultó en la muerte de 13 militares estadounidenses.

Biden probablemente hará referencia a los esfuerzos de su administración para combatir a los grupos terroristas, incluido ISIS, pero no se espera que el discurso se centre en las amenazas del terrorismo interno tras el ataque del día de Año Nuevo en Nueva Orleans, dijeron las personas familiarizadas con los planes del presidente.

La administración está considerando medidas adicionales que podría tomar antes de que Biden deje el cargo para tratar de ayudar a prevenir ataques impulsados ​​por la radicalización local, dijo una persona familiarizada con las discusiones.

El presidente está planeando unas últimas dos semanas muy ocupadas en el cargo. Tiene previsto viajar el lunes a Nueva Orleans para reunirse con familiares de las víctimas del ataque allí, así como con funcionarios locales. Luego visitará California para destacar su historial en materia de medio ambiente, incluidas las nuevas designaciones de monumentos nacionales.

El jueves, Biden tiene previsto viajar a Roma y la Ciudad del Vaticano para una visita de tres días, probablemente su último viaje internacional en el cargo.

Y antes de dejar la Casa Blanca el 20 de enero, se espera que el presidente emita indultos adicionales, centrados específicamente en las disparidades en las sentencias, dijo una persona familiarizada con los planes. Esta persona dijo que Biden no ha decidido si indultará preventivamente a las personas que podrían ser objeto de represalias por parte de la nueva administración Trump, aunque Biden no indultaría a nadie que no quiera recibir clemencia.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Carol E. Lee and Kristen Welker para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.