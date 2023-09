Biden y Lula da Silva pronto se reunirán para conversar sobre temas laborales y climáticos

NUEVA YORK — El presidente estadounidense Joe Biden y su contraparte brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, mandatarios de las dos democracias más grandes del hemisferio occidental, se reunirán en las próximas horas en busca de terreno común a pesar de sus diferencias recientes sobre la guerra de Rusia en Ucrania y otros asuntos.

Los temas laborables y ambientales serán previsiblemente los asuntos en discusión. Altos funcionarios de Washington que anticiparon la reunión dijeron que las dos naciones están elaborando una asociación sobre derechos laborales.

Las esperanzas iniciales de que Lula sería un aliado firme de Biden se han atemperado en los últimos meses, cuando el presidente brasileño ha expresado su oposición en algunos asuntos y en ocasiones ha parecido mofarse de Washington.

Ha rechazado las denuncias de autoritarismo en Venezuela, ha reclamado una menor dependencia del dólar en el comercio mundial y ha acusado a Estados Unidos de alimentar el derramamiento de sangre en Ucrania al brindarle ayuda militar. En su discurso en la Asamblea General de la ONU el martes, Lula criticó el embargo y las sanciones de Estados Unidos a Cuba.

“Lo que Lula espera es que no lo sermoneen Estados Unidos y la Casa Blanca, sino que lo traten como un socio con el que a veces disienten, pero al que respetan”, dijo el analista político brasileño Thomas Traumann. “No un enemigo, no un oponente, alguien que está de tu parte, pero no siempre”.

Biden tuvo relaciones frías con el predecesor de Lula. El expresidente Jair Bolsonaro, un franco admirador de Donald Trump, esperó semanas antes de reconocer la victoria electoral de Biden en 2020. Pasó un año antes de que hubiera una reunión bilateral en el contexto de temores estadounidenses de que Bolsonaro, que había sembrado dudas sobre el sistema electoral brasileño, rechazara los resultados.

La reunión en las próximas horas será la segunda de Biden y Lula. Su asociación en materia laboral apuntará a detener la explotación de trabajadores, los trabajos forzados y el trabajo de menores, así como la discriminación en el lugar de trabajo, según fuentes estadounidenses que hablaron bajo la condición de anonimato al anticiparse al anuncio.

El tema laboral es clave para Lula, que se inició en política como dirigente de un poderoso sindicato metalúrgico.

Otro tema probable en discusión será la conservación ambiental. Lula aspira atraer aportes para la selva amazónica, dijo Paulo Peres, profesor de ciencias políticas en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Lula se ha presentado como dirigente ambientalista y su gobierno ha registrado avances importantes en el Amazonas.