En video: llama al 911 pidiendo ayuda y termina muerto a tiros por la policía

DENVER, Colorado - Un hombre de 22 años en Colorado llamó al 911 para solicitar asistencia en la carretera, pero la situación dio un giro inesperado cuando los agentes llegaron al lugar y se produjo una confrontación entre el joven y la policía que resultó en muerte.

Christian Glass parecía haber estado experimentando una crisis de salud mental en el momento del tiroteo, según el video de la cámara corporal proporcionado por el abogado de la familia de la víctima.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El joven fue baleado por la policía mientras estaba encerrado dentro de su propio vehículo después de una confrontación larga, tensa, confusa y caótica entre él y los agentes de Clear Creek.

Los padres de Christian Glass llevaron a cabo una conferencia de prensa el martes en Denver para plantear sus preocupaciones y publicar imágenes de la cámara del cuerpo de la policía.

La Oficina de Investigaciones de Colorado se encarga de los tiroteos policiales, incluido el caso Glass, pero la familia quiere que los fiscales presenten cargos penales, dijo Siddhartha Rathod, el abogado de los padres.

Después de la muerte el 10 de junio en el pequeño pueblo de montaña de Silver Plume al oeste de Denver, la oficina del alguacil del condado Clear Creek emitió un comunicado de prensa diciendo que Glass recibió un disparo después de asumir una postura "agresiva y poco cooperativa" y trató de apuñalar a un oficial cuando la policía rompió una ventanilla del auto para detenerlo.

“Christian estaba experimentando una crisis y llamó al 911 para pedir ayuda”, dijo Rathod, “y sin embargo, estos oficiales rompieron la ventana de Christian, le dispararon seis veces con cartucho de bolsas de frijoles conocido en inglés como 'Bean bag gun', lo electrocutaron varias veces con dos Taser y luego le dispararon cinco veces”.

Los videos compartidos con The Associated Press muestran a Glass negándose a salir de su automóvil mientras le dice a la policía que está “aterrorizado” y les hace formas de corazón con las manos a los oficiales. En un momento, también se le puede ver orando con las manos juntas y diciendo: “Querido Señor, por favor, no dejes que rompan la ventana”.

Cuando los oficiales rompieron la ventana, Glass pareció entrar en pánico y agarró un cuchillo.

Luego, la policía disparó a Glass con rondas de bolsas de frijoles y lo electrocutó con una pistola paralizante antes de que el joven se girara en su asiento y le arrojara un cuchillo a un oficial, mostró el video. Luego, un oficial disparó su arma e impactó a Glass. Las grabaciones luego muestran a Glass apuñalándose a sí mismo antes de morir.

La familia dijo que los videos solo fueron editados para desenfocar el cuerpo. AP ha solicitado que la policía proporcione cualquier video relacionado con el caso.

Rathod dijo que Glass no tenía antecedentes de enfermedad mental y cuando se le preguntó sobre el comportamiento anormal de Glass, dijo: "Lamentablemente, nunca lo sabremos".

Nichole Lentz, oficial de registros públicos del condado Clear Creek, rechazó una solicitud de comentarios y remitió a la agencia de noticias AP a la Oficina de Investigaciones de Colorado. La portavoz de la oficina, Susan Medina, se negó a comentar sobre la investigación, aparte de decir que está en curso.

La policía no ha dicho si se llamó a algún especialista en salud conductual para Glass.

Los expertos en uso de la fuerza y ​​desescalada que revisaron las imágenes para The Associated Press dijeron que este caso es un ejemplo de cuando un especialista en salud conductual o un equipo de respuesta a crisis (programas que se están volviendo cada vez más populares en todo el país) pudieron haber ayudado a desescalar la tensión, situación y evitar la muerte de Glass.

“Hay algunas banderas rojas reales que sugieren problemas potenciales”, dijo Seth Stoughton, exoficial de policía y experto líder en el uso de la fuerza que revisó partes de las imágenes. Stoughton testificó en el juicio de Derek Chauvin , el oficial de policía que asesinó a George Floyd.

Si bien los oficiales de policía pueden estar justificados en el uso de la fuerza una vez que la situación se ha intensificado, "es todo lo que hacemos antes en términos de distensión lo que puede hacer que esas situaciones tomen una dirección completamente diferente", dijo Tamara Lynn, presidenta del consejo ejecutivo del Centro Nacional de Capacitación en Desescalada, quien revisó las imágenes.

En particular, tanto Lynn como Stoughton cuestionaron por qué los oficiales no aceptaron la oferta de Glass, grabada por la cámara corporal, de desarmarse arrojando sus cuchillos por la ventana de su automóvil.

Si bien un cuchillo arrojado puede representar una amenaza, "los oficiales tienen muchas oportunidades de maniobrar y colocarse en una posición que no es riesgosa", dijo Stoughton. “Estoy un poco asombrado de que no aprovecharon lo que parecía una oportunidad muy clara para que se separara de las armas”, agregó.

De manera similar, Stoughton se preguntó por qué necesitaban romper la ventana del automóvil. Dijo que la policía no tiene todo el día para gastar en una llamada, pero cuestionó si era necesario.

“No me queda claro que debería haber ido tan lejos”, dijo.