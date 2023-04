Increíble historia: joven mexicano que pedalea hasta EEUU para estudiar recibe de regalo un auto

Víctor Moreno, el estudiante que cruza la frontera en bicicleta desde Reynosa, México, para tomar clases en McAllen, recibió este miércoles 19 de abril un regalo inolvidable, un carro.

Pero lo mejor de todo es que este joven asegura que si en un futuro tuviera la oportunidad de hacer por otra persona lo mismo que han hecho por él, no lo dudaría dos veces. Así de grande es el agradecimiento que siente este estudiante, cuyo día comienza a las 5:00 de la mañana para poder pedalear hasta su universidad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Fueron varias las personas que tomaron la decisión de donarle el auto de forma anónima, luego de que la historia les conmoviera el corazón y no es para menos. Víctor pedalea por 30 minutos desde Reynosa hasta McAllen para poder asistir al Technology Campus del South Texas College, donde cumple su sueño de obtener una carrera universitaria.

Tanto para Víctor como para su mamá, Areli Fajardo fue inolvidable recibir el auto. "A la verdad estaba bastante sorprendido. Es algo que nunca me imaginé", admite el joven estudiante. "Desde que venía a la universidad sabía que iba a batallar pero realmente esto me sorprende. Lo que más me sorprende es que le haya tocado a mí", añadió.

Con una mezcla de asombro y felicidad en su rostro Víctor inspeccionaba cada parte de su auto que le ayudará en sus metas. "Siento que ya he realizado varias cosas y con esto tengo oportunidad para hacer todavía más. Y eso es lo que quiero hacer", asegura.

Ahora el siguiente paso para Víctor es aprender a conducir, un reto más que se suma a su lista metas y que seguramente logrará en corto tiempo.