Joven colombiano cruza la frontera para lograr el sueño americano y termina en coma

SALT LAKE CITY, UTAH- Un joven colombiano que ingresó a EEUU por la frontera, ya tiene más de 10 días hospitalizado por una bacteria tras contagiarse de COVID-19 y estuvo con respiración asistida en un hospital de Utah.

Kevin Fula estuvo 10 días en coma en el Hospital Lome Peak en Draper, y afortunadamente ya le quitaron el sistema de respiración asistida. Su familia está pidiendo una visa humanitaria para encontrarse de nuevo.

“Entró a la que llamamos nosotros la nevera. Estuvo ahí cuatro días. Después de esa travesía logro salir. y antes de salir, le aplicaron una vacuna, la Pfizer”, según cuenta Heidy Cardozo, madre de Fula.

Su madre desde la distancia ha tenido que verlo a través de una pantalla, postrado en la cama del hospital, ya que no tienen familia o amigos en Utah.

Cardozo agrega que su hijo “estuvo en UCI una semana, se complicó y el médico me dice que ya no podía respirar. Que tenía que conectarlo al ventilador. Me dijo tenemos que inducirlo a un coma para que sus pulmones descansen un poco y el ventilador haga el trabajo, el respirador”.

La madre dijo que, en medio de la defectuosa comunicación con los médicos, cada día cambiaba el diagnóstico. “Me hablaban de otro virus. Empezó con neumonía y COVID-19, y luego que tenía influenza y otras más hasta una infección en la garganta”.

Este martes ya le quitaron el sistema de respiración asistida. Sin embargo, Cardozo quisiera acompañar a su hijo durante toda la recuperación, por eso le hace la solicitud a las autoridades diplomáticas para que le otorguen una visa humanitaria.

¿Qué tan factible es que concedan una visa humanitaria?

Carlos Trujillo, abogado de inmigración, explica que “bueno factible es, porque para eso se hizo esa visa. El problema que pudieran tener es tratar de quedarse y atenderlo, esa visa humanitaria tiene unas restricciones en cuanto al tiempo que le dan para que esté con su hijo”.

El abogado dijo que una de las restricciones es que, de ser aprobada esta visa humanitaria, se la darían de 30 a 90 días y luego tendría que salir la madre nuevamente, cosa que preocupa ya que la recuperación podría tardar mucho más de ese tiempo.