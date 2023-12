Búsqueda desesperada: joven desaparece misteriosamente

CALIFORNIA - Una familia del sur del Área de la Bahía de San Francisco está en Portland, Oregon, buscando desesperadamente cualquier señal de su hija desaparecida.

Wilma Acosta, de 28 años, se mudó de San José a Portland en septiembre, pero desapareció el 26 de noviembre.

Martin y Wilma Acosta, de Gilroy, California, han estado caminando por las calles del centro de Portland, colocando folletos con fotografías de su hija.

Dijeron que Wilma fue vista por última vez temprano en la mañana del 26 de noviembre saliendo sola de Dixie Tavern después de pasar una noche de fiesta con amigos.

El mejor amigo de Wilma, Manny Luna Medel, también de Gilroy, estaba con ella en el bar la noche en que desapareció. Dijo que Wilma se quedó en el bar después de que él se fue.

"Esa fue la última vez que la vi, volviendo al interior de Dixie Tavern", indicó.

Aseguró que cuando se despertó a la mañana siguiente y Wilma no había regresado a su departamento, rastreó la ubicación de su teléfono y lo encontró a unas tres cuadras de la taberna, en la Plaza Histórica Japonesa Americana, a lo largo de la orilla del río.

El padre de Wilma dijo que está tratando de mantenerse fuerte.

"Trato de mantener la fe y creer que, hija mía, la volveremos a ver. Es muy difícil", expresó.

El hermano de Wilma, Michael López, regresó recientemente a Gilroy después de participar en la búsqueda.

"Me siento impotente. Quiero ayudarla", indicó.

Agregó que Wilma se mudó a Portland para comenzar un nuevo trabajo como flebotomista en Kaiser Permanente. Aseguró que ella era feliz en el trabajo y que acababa de adoptar un perro.

"Estaba entusiasmada con todo lo que estaba haciendo", sentenció.

La policía de Portland informó que está investigando el caso, pero que hasta ahora no tiene indicios de que se haya cometido un crimen.

López no está convencido de esto. "No hay manera de que ella no llame o no se presente en el trabajo. No hay manera de que ella simplemente dejara de comunicarse así", explicó.