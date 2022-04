Golpe legal a Trump: juez se niega a quitarle sanción de $10,000 por día tras desacato

NUEVA YORK - Un juez de Nueva York rechazó este viernes la moción del equipo legal de Donald Trump para suspender un fallo civil por desacato al tribunal contra el expresidente y mantuvo una multa de $10,000 por día por su incumplimiento con una citación emitida por la fiscal general del estado, que investiga las prácticas comerciales de la empresa familiar del magnate republicano.

El juez Arthur Engoron de la corte estatal de Nueva York en Manhattan expresó que no estaba satisfecho con una declaración jurada proporcionada por Trump y dijo que no había evidencia de que el exmandatario hubiera realizado una búsqueda exhaustiva de los registros requeridos por la procuradora Letitia James.

"Hasta donde yo sé, (i) no tengo ninguno de los documentos solicitados en la citación con fecha del 1 de diciembre de 2021 en mi posesión personal; y (ii) si hay algún documento que responda a la citación, creo que estaría en posesión o custodia de la Organización Trump”, decía la declaración jurada de Trump. "En todos los momentos relevantes, he autorizado, y sigo autorizando, la publicación de un documento de respuesta a la Oficina de la Procuraduría General".

Sin embargo, el juez se negó a levantar las sanciones. Además, Engoron criticó la falta de detalles en la declaración jurada de Trump, que constaba de dos párrafos, diciendo que debería haber explicado los métodos que usa para almacenar sus registros y los esfuerzos que hizo para localizar los archivos citados.

En otras declaraciones juradas, los abogados de Trump, Alina Habba y Michael Madaio, detallaron los pasos que tomaron para localizar los documentos en la citación del 1 de diciembre, incluida una reunión con Trump en marzo en Mar-a-Lago, Florida, y la revisión de búsquedas anteriores en los archivos de su empresa.

James sostiene que su investigación ha encontrado evidencia de que la Organización Trump, que administra hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias en todo el mundo, ha proporcionado a los bancos y a las autoridades fiscales información financiera engañosa para obtener beneficios financieros como préstamos favorables y exenciones fiscales. Su citación del 1 de diciembre buscaba numerosos documentos, incluidas comunicaciones relacionadas con sus estados financieros y varios proyectos de desarrollo.

Trump ha negado haber actuado mal y dice que la investigación tiene motivaciones políticas, algo que James, una demócrata, ha negado.

Trump calificó a James recientemente de "operadora del Partido Demócrata" y ha dicho en declaraciones escritas que su investigación y una investigación criminal paralela supervisada por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, son "una continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos".

Andrew Amer, abogado de la Procuraduría General de Nueva York, dijo en un expediente judicial que si bien las declaraciones juradas "ofrecen información adicional" sobre los esfuerzos de Trump para cumplir con la citación, se necesitaban búsquedas más exhaustivas, incluso en la Torre Trump, sus residencias y dispositivos electrónicos antes de que el juez considere revocar la sentencia de desacato.

El equipo legal de Trump presentó una notificación de apelación el miércoles ante la división de apelaciones del tribunal de primera instancia del estado que busca revocar el fallo de desacato de Engoron. Trump también impugnó el fallo del juez del 17 de febrero que exige que responda preguntas bajo juramento. Los argumentos orales en esa apelación están programados para el 11 de mayo.

"Los eventos de hoy han dejado abrumadoramente claro que este caso ya no tiene nada que ver con la aplicación adecuada de los principios legales que rigen la divulgación del descubrimiento", dijo Habba después del fallo.

“El Tribunal hizo caso omiso por completo de las declaraciones juradas detalladas que demuestran los meticulosos esfuerzos realizados para efectuar esta búsqueda. Este Tribunal ha declarado indebidamente a mi cliente en desacato por una violación que no cometió únicamente porque la Procuraduría General la declaró 'insuficiente' sin ningún fundamento. Las tácticas empleadas por este Tribunal, las declaraciones dirigidas a nuestro cliente desde el estrado y los comentarios directos a la prensa han reducido esta audiencia a un espectáculo público, y a la aplicación indebida de la ley y de los hechos por parte del tribunal”.

James le pidió al juez Engoron que declarara en desacato a Trump después de que no presentó ningún documento antes de la fecha límite del tribunal del 31 de marzo. En su fallo, el magistrado dijo que Trump y sus abogados no solo no cumplieron con el plazo, sino que tampoco documentaron los pasos que habían tomado para buscar los documentos, como lo exige la jurisprudencia.

Trump está demandando a James en un tribunal federal en un esfuerzo por detener su investigación. Los argumentos orales en ese asunto están programados para el 13 de mayo.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo este mes que la investigación criminal de tres años que heredó en enero de su predecesor, Cyrus Vance Jr., continúa "sin temor ni favoritismo" a pesar de una reciente reorganización en el liderazgo de la investigación.

La defensa de Trump sostiene que James está utilizando su investigación civil para obtener acceso a información que luego podría usarse en su contra en la investigación penal.

Hasta ahora, la investigación del fiscal de distrito solo ha resultado en cargos de fraude fiscal contra la Organización Trump y su jefe de finanzas, Allen Weisselberg, en relación con lucrativos beneficios complementarios.