Cómo una exfutbolista profesional usa el café para potenciar el alcance de ese deporte

Este artículo es parte de Bísness School, una serie que destaca a uno de los grupos de emprendedores de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, los latinos. Puedes escuchar o ver la conversación completa con Melissa Ortiz a continuación.

Algunos de los mayores éxitos de Melissa Ortiz han estado acompañados del olor del café.

“Siempre nos ha gustado el café”, afirmó la exfutbolista profesional sobre su familia. “Mi mamá tomaba café todo el tiempo”.

El café ayudó a que el negocio de reparación de automóviles de sus padres se destacara en West Palm Beach, Florida.

“[Mis padres] llegaron a un punto en el que ofrecen café a los clientes, pero cuando van a un distribuidor normal, reciben un café asqueroso”, dijo. “Así que una de las cosas que implementaron en el negocio hace muchos, muchos años fue ofrecer no solo buen café, sino también capuchinos, café con leche o espresso”.

Entonces, había café en los vestidores antes de que la colombo-estadounidense representara a Colombia en la Copa Mundial Femenina Sub-20.

Melissa Ortiz (izq.) de Colombia celebra tras ganar el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA entre Suecia y Colombia el 24 de julio de 2010 en Bielefeld, Alemania. (Foto de Friedemann Vogel - FIFA/FIFA via Getty Images)

“Muchos vestidores en realidad servían como grandes contenedores de café”, dijo Ortiz.

Entonces, en 2017, cuando a sus 27 años la joven cerró el capítulo de su carrera de fútbol profesional y no estaba segura de qué hacer a continuación, regresó a uno de los lugares que olían a café: el taller de reparación de automóviles de sus padres.

“Comencé a trabajar en marketing y contabilidad”, comentó Ortiz. “Lo disfruté. Disfruté trabajar con mi familia, sin duda. Vi este tremendo potencial no solo de dónde está el negocio, sino también de dónde podría estar, y el crecimiento que estaba experimentando. Pero cuando me senté en el escritorio justo después, ya sabes, de estar en los Juegos Olímpicos y todo eso, me pregunté quién soy yo. ¿Qué estoy haciendo?”.

Le gustaba el trabajo, pero no le apasionaba. Ella y su padre estaban viendo fútbol en la televisión un día cuando su padre la miró y le hizo una pregunta.

"No había muchas exjugadoras que estuvieran trabajando en los medios de comunicación, especialmente mujeres y latinas en esa época. Y él dice: '¿Sabes qué, Meli? Deberías estar ahí arriba. Sabes mucho sobre el juego. Siempre hablas de eso. Y siento que tienes una personalidad alegre y, ya sabes, hablas bien. Entonces, ¿por qué no haces eso?'. Y me senté allí y pensé: ¿Sabes qué? Sí, creo que tal vez tengas razón".

La atleta olímpica ha logrado forjarse una carrera en los medios de comunicación deportivos, analizando los juegos de la MLS y la NWSL en TNT Sports y cubriendo las Copas del Mundo para Fox Sports.

La carrera la hizo recorrer el país en zigzag, pero durante la pandemia comenzó a tener el deseo de construir algo propio, un negocio. Fue entonces cuando su hermano se acercó a ella con una idea.

“Me dijo: ‘¿Por qué no creamos una marca de café en torno al fútbol? ’ Y mi hermano es el tipo de persona que siempre ha tenido ideas un poco locas. Y muchas veces le decía: ‘Sí, dejemos que esa se marine un poco’. Pero esta para mí realmente se destacó”.

Esa idea se convirtió en la base de Kickoff Coffee Co, una marca de café cuyos productos tienen nombres inspirados en el fútbol. Por ejemplo, “The Playmaker” o “Matchday” se venden principalmente a través del comercio electrónico, pero también están disponibles en minoristas selectos en todo el país.

Melissa Ortiz habló con Bísness School de NBC sobre por qué decidió terminar su carrera profesional en el fútbol, ​​cómo es ser socia comercial de su hermano y cuñada, y cómo está utilizando su empresa de café para ayudar a los jóvenes futbolistas. Las respuestas han sido editadas para que sean más breves y claras.

Bísness School: ¿Qué conexión viste entre el café y el fútbol?

Melissa Ortiz: Si eres un fanático del fútbol y miras mucho fútbol, ​​la gente se levanta a las 4 o 5 de la mañana para ver algunos partidos. Podrías ver fútbol, ​​bueno, muchos días de la semana, uno, porque hay muchas ligas en el mundo. Pero si miras los partidos del fin de semana, generalmente son en las horas de la mañana. Entonces estás pensando en las 6, 7, 8 a.m., por lo que el café ya es parte de esa experiencia de ver un partido de fútbol temprano en la mañana. Y entonces nunca había habido una marca que asociara y conectara las dos pasiones y dos culturas.

BS: ¿Cuál fue la recepción cuando se lanzó?

MO: Lo publicamos y empezaron a llegar todas esas ventas. Pensé: "Dios mío, esto es increíble". Escuchas todas esas notificaciones [de ventas]. Pensé: "Vaya, realmente estamos en lo cierto". Tampoco es fácil ser parte de una empresa familiar. Y sé que, solo por mis padres y por lo que pasaron y por lo que pasamos nosotros también, no siempre vas a estar de acuerdo en las cosas. Pero al final del día, necesitas tener pasión y estar motivado por tu producto.

BS: Una gran parte del ADN de tu empresa es que contribuye al fútbol. ¿Cómo lo hace?

MO: A través de nuestras bolsas, donamos el 10% de nuestras ganancias del café a fundaciones de todo el mundo. [Donamos a] fundaciones que usan el fútbol para brindar oportunidades a los inmigrantes, para muchas cosas. Hemos trabajado con fundaciones en muchos países del mundo, desde Colombia hasta Nepal. Sabemos lo mucho que el fútbol nos ha aportado en la vida, especialmente como estadounidenses de primera generación que saben que el fútbol puede utilizarse como herramienta para muchas cosas diferentes.

Mira la conversación completa con Melissa Ortiz para saber cómo llegó a ser comentarista de deportes y cómo aprovecha su activa presencia personal en las redes sociales para impulsar su negocio.

Melissa Ortiz dejó atrás su carrera como futbolista profesional, pero no abandonó el fútbol. (Video en inglés.)