Kilmar Abrego regresó a EEUU para ser acusado de tráfico humano, según fiscal general

El gobierno de Estados Unidos regresó a Kilmar Abrego García para radicar cargos en su contra por presunto tráfico de personas, confirmó la fiscal general de EEUU, Pam Bondi.

El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) ofreció una conferencia de prensa el viernes con información sobre el caso. Abrego García ha sido nombrado en una acusación formal que lo acusa de transportar dentro de Estados Unidos a personas que se encuentran ilegalmente en el país.

La acusación formal de dos cargos, sellada por un tribunal de Tennessee el mes pasado, alega que Abrego García participó en una conspiración durante varios años para trasladar personas desde Texas a zonas más remotas del país, según supo NBC News.

¿Qué dice la acusación?

La acusación formal de dos cargos alega que entre los transportados se encontraban miembros de la pandilla MS-13.

DOJ afirmó que Ábrego García utilizó su condición como supuesto miembro de la MS-13 para promover sus actividades delictivas.

La acusación formal alega que, entre 2016 y 2025, Ábrego García y otros conspiraron para traer migrantes ilegalmente a Estados Unidos desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador y otros lugares, a través de México y la frontera entre Texas y México.

Ábrego García y un cómplice solían recoger a los inmigrantes indocumentados en el área de Houston, Texas, después de que cruzaran la frontera. Supuestamente, la pareja los transportaba de Texas a otras partes de Estados Unidos para promover su presencia ilegal en el país, según la acusación.

En la acusación formal, el gobierno afirmó que Ábrego García y sus cómplices se comunicaron mediante teléfonos celulares y redes sociales para transportar ilegalmente a los inmigrantes indocumentados.

El gobierno alegó que Abrego García y sus co-conspiradores recolectaron pagos financieros de los inmigrantes y transfirieron dinero entre ellos para ocultar el origen de los pagos.

Abogado de Abrego García cataloga la acción como "abuso de poder"

Por su parte, el abogado del salvadoreño, Simón Sandoval-Moshenberg, le confirmó a Telemundo 44 el viernes que Abrego García regresó a EEUU para ser acusado.

En un comunicado enviado a este medio, Sandoval-Moshenberg indicó lo siguiente:

"El gobierno despachó a Kilmar a una prisión extranjera, violando una orden judicial. Ahora, tras meses de demora y secretismo, lo traen de vuelta, no para corregir su error, sino para procesarlo. Esto demuestra que siempre estuvieron manipulando a la corte".

"El debido proceso significa la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después. Esto es un abuso de poder, no justicia. El gobierno debería juzgarlo, sí, pero ante el mismo juez de inmigración que escuchó su caso en 2019, que es lo habitual, 'para garantizar que su caso se tramite como se habría hecho si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador', como ordenó la Corte Suprema'", concluyó el abogado.

Los cargos federales son “completamente inventados

Sandoval-Moshenberg, dijo más tarde que están tomando medidas extremas en contra de su defendido.

“Los cargos federales son completamente inventados”, señaló en una conferencia de prensa a través de internet, asegurando que iban a demostrar que no “hay nada de sustancia en ninguno de esos cargos”.

Además, dijo que al asegurar que Abrego García es un líder de la pandilla MS-13, fortalecería su argumento de que lo “maltratarían terriblemente” en caso de regresarlo al CECOT (Centro de Contención de Terrorismo), en El Salvador.

“Lo que sí va a salir a la luz es como lo trataron cuando estuvo en el CECOT y lo que observó de otras personas”, comentó Sandoval-Moshenberg.

Una controversia que acapara la atención nacional

Este anuncio surge casi dos meses después de que la Corte Suprema de EEUU le ordenara a la administración del presidente Trump "facilitar" el regreso de Abrego García.

Abrego García fue detenido y deportado a El Salvador el 12 de marzo. Su equipo legal está impugnando la legalidad de esta acción, alegando que fue ejecutada a pesar de que en 2019 un juez había emitido una orden de protección contra la deportación de Abrego García.

Mientras, el gobierno argumenta que Abrego García es miembro de la pandilla MS-13 y que "violó la ley estadounidense en 2011 al ingresar al país sin inspección", según documentos de la corte.

Los abogados del salvadoreño niegan que el hombre tenga vínculos con ese grupo criminal.

Asimismo, el gobierno de Trump admitió que deportó por error a Abrego García a principios de este año. No obstante, Tom Homan, zar de la frontera, no acepto el término "error", pero aseguró que "hubo omision, y una orden de retencion".

Mantente en sintonía para más información de esta noticia en desarrollo.