Se culpa a la escasez de huevos en Estados Unidos de la cantidad de huevos mexicanos que se confiscan en la frontera.

La gripe aviar ha provocado que el precio de una docena de huevos se dispare, si es que se pueden encontrar en los estantes de las tiendas.

Hace dos años, la gripe aviar provocó una escasez de huevos en Estados Unidos, pero no hubo escasez en la frontera entre Estados Unidos y México. Las cámaras de NBC San Diego captaron una habitación llena de huevos confiscados a viajeros transnacionales.

Pero los precios de los huevos y la escasez son aún mayores con este brote más reciente.

"Probablemente sea lo peor que ha habido en términos de gripe aviar", dijo Joaquín Luken, director ejecutivo de Smart Border Coalition, a NBC San Diego el lunes.

Luken dice que la misión de la coalición es la conectividad transfronteriza, o hacer que los viajeros de ambos lados conozcan las reglas para un viaje más tranquilo.

"Es una práctica común comprar algunos alimentos o medicamentos y cruzar la frontera", dijo Luken.

Traer huevos a través de la frontera no es una cuestión de contrabando de huevos. Es una cuestión de no saber que los huevos están en la misma lista que las aves de corral, la carne, las verduras y la fruta, haya escasez o no.

El 15 de enero, Sidney K. Aki, director de operaciones de campo de Aduanas y Protección Fronteriza de San Diego, dijo en una publicación en X que hay un número creciente de huevos que se interceptan en los puertos de entrada.

🥚Not so Free−Range! 🍳The #SanDiegoFieldOffice has noticed an increase in the number of eggs intercepted at our ports of entry. As a reminder, raw eggs are prohibited entry from Mexico into the U.S. @CBP encourages travelers to declare all agriculture items to avoid penalties. pic.twitter.com/9jl0uVtIhe