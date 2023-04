Largas filas: por qué escasea la gasolina en Miami

MIAMI, Florida - En un recorrido por los condados Miami-Dade y Broward usted puede encontrar dos situaciones actualmente: gasolineras que si tienen combustible pero con largas filas y otras donde llevan varios días sin tener gasolina.

Este ha sido un fin de semana complicado para los conductores en el sur de la Florida luego de que la distribución de gasolina se viera afectada por las inclemencias del tiempo de la semana pasada. Las fuertes inundaciones terminaron impidiendo la entrega regular de combustible a las estaciones de los condados Miami-Dade y Broward.

Daniel Herrera es uno de muchas personas que han tenido que hacer un gran recorrido para buscar gasolina pero su travesía no ha sido exitosa. “Estoy preocupado porque si no encuentro gasolina como me voy para la casa … no me puedo llevar el carro al hombre”, se cuestiona alarmado el hombre que dice haber ido a cuatro gasolineras, "hay que informarle al pueblo para que uno no se lance para la calle sin saber que no va a ver gasolina”.

El administrador de una estación de combustible localizada en la calle 49 al oeste de Hialeah dice que no sabe cuando les va a llegar el combustible, en su gasolinera todas las estaciones están fuera de servicio.

“Hasta el momento no sabemos cuándo llegan los deliveries de gas, no nos dan una explicación aún. Solamente que apaguemos los motores porque ya no hay gasolina”, explica Daniela Cerda, quien trabaja en una gasolinera Mobil que desde el viernes no tiene suministro y ha provocado que el negocio se sienta el impacto.

“Ellos vienen a consumir tanto gasolina como también los productos de la tienda entonces ha bajado mucho la venta”, asevera Daniela Cerda, una trabajadora de una gasolinera Mobil.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava se pronunció sobre la situación diciendo en parte: “el condado está trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios estatales y federales para garantizar que el gas se distribuya lo más rápido posible a las estaciones locales”.

Sin embargo, los conductores afectados continúan con temor de que esta escasez se convierta en una crisis.

“Me estoy quedando sin gasolina … vamos a ver si cae un aguacero de gasolina y para la lluvia”, dijo jocosamente Daniel Herrera, uno de los conductores afectados ante la escasez de combustible.

Muchas gasolineras de Miami no tienen fecha para recibir combustible algo que para algunos resulta raro.

Las autoridades -por su parte- alentaron al público a ser pacientes y no apresurarse a las bombas ya que aseguran hay suficiente combustible en el puerto y en buques que se encuentran en el mar llegando y están llegando al sur de Florida por lo que muy pronto será distribuido.