Legisladores de Florida quieren prohibir los buzones de entrega para los votos ausentes

Los republicanos de Florida tomaron medidas este miércoles para revisar el sistema de votación por correo del estado, lo cual prohibiría los buzones oficiales o puntos de entrega de boletas de votos ausentes, y reiniciaría las listas de votantes ausentes— un paso que requeriría que millones de votantes volvieran a registrarse para recibir boletas por correo antes de las elecciones para gobernador y el Senado de Estados Unidos el próximo año.

Los republicanos caracterizaron los cambios como pequeños ajustes a un sistema que fue elogiado universalmente después de las elecciones presidenciales de noviembre, por la cantidad récord de votos emitidos por correo y por el manejo casi sin fallas de esas boletas.

Pero los demócratas vieron los ajustes como cambios importantes destinados a eliminar las ventajas del voto por correo que su partido acumuló durante el último ciclo electoral.

Unos 4.8 millones de residentes de Florida votaron por correo en noviembre, lo que representa aproximadamente el 44% de los 11 millones de votos emitidos.

Tanto demócratas como republicanos, incluido el gobernador Ron DeSantis, elogiaron la elección como un modelo nacional de eficiencia mientras Georgia, Pensilvania y Arizona luchaban por contar sus votos.

Sin embargo, el gobernador republicano de Florida y sus aliados legislativos se han movido para cambiar el sistema de voto por correo. También se están moviendo para impedir que otras personas entreguen la boleta de un votante ausente, una práctica conocida como "recolección de boletas".

“No es que haya habido una debacle, así que tenemos que arreglarlo. Pero tenemos que esperar a una debacle ”, dijo el senador Dennis Baxley, el republicano que patrocina la versión del Senado del esfuerzo.

Florida está acostumbrada a las debacles electorales, la mayor derivada del dramático recuento de las elecciones presidenciales de 2000, cuando "chads colgantes" se convirtió en una frase popular.

"¿Por qué no podemos tomar algo que funciona bien y ponerle barandillas", dijo Baxley, "y mantenerlo a salvo para que no tenga una debacle y cree toda esta discordia?"

Pero los demócratas y los defensores de los derechos de los votantes argumentan que no debería haber retoques con un sistema que no está roto, afirmando que hay motivos políticos detrás de los esfuerzos en Florida y en otros lugares.

"Cambiar el proceso de voto por correo, especialmente después de una elección importante, no tiene sentido a menos que esté buscando formas de confundir a los votantes para que no voten o de hacer más difícil para que no voten", dijo Trish Neely, hablando en nombre de la Liga de Mujeres Votantes de Florida.

A pesar de las preocupaciones sobre el fraude electoral, los republicanos no han podido presentar ningún ejemplo sustancial de abuso generalizado.

De hecho, un estudio realizado por un profesor de la Universidad de Florida mostró que solo alrededor del 1% de las boletas enviadas por correo en noviembre fueron rechazadas, principalmente debido a firmas no coincidentes o faltantes. Pero el estudio publicado el martes señaló que tres cuartos de ellos se pudieron arreglar a tiempo para ser contados.

Si bien los supervisores electorales han acogido con agrado una disposición del proyecto de ley que les permite de forma permanente comenzar a contar los votos ausentes antes, se oponen a otros cambios clave. El supervisor de elecciones del condado de León, Mark Earley, vicepresidente del grupo estatal que representa a los funcionarios electorales del condado, cuestionó las afirmaciones de que los buzones no son lo suficientemente seguros.

Baxley, quien anteriormente sugirió que no se podía confiar en el Servicio Postal de EEUU con la tarea de asegurar y entregar las boletas, ahora dice que los únicos buzones que deben usarse son los buzones de correo y los de las oficinas de correos.

Durante años, los republicanos han dominado el voto por correo en Florida, pero a los demócratas les preocupaba que la pandemia impidiera que los votantes votaran el día de las elecciones. Así que presionaron mucho para que los votantes demócratas solicitaran boletas de voto ausente que pudieran enviar por correo o entregar en cajas especiales de recolección. Muchos de esos palcos estaban fuera de las oficinas electorales y otros edificios gubernamentales.

DeSantis también ha respaldado una disposición que requeriría que los votantes soliciten boletas de voto ausente todos los años, en lugar del período de dos años actualmente en vigor.

Especialmente preocupante para los demócratas es cómo esa regla se aplicaría retroactivamente, lo que significa que cientos de miles de votantes que podrían creer que todavía son elegibles para una boleta de voto ausente el próximo año tendrán que volver a solicitar su voto por correo.

En noviembre, los demócratas de Florida superaron a los republicanos por correo por 680,000 boletas más por correo. Si bien el entonces presidente Donald Trump ganó el estado en un 3%, la larga historia de elecciones cerradas del estado ha llevado a acalorados maniobras por cualquier ventaja en las urnas.

La propuesta ante la Legislatura de Florida esencialmente eliminaría a esos nuevos votantes demócratas de las listas antes de 2022, cuando DeSantis y el senador Marco Rubio encabecen la lista de republicanos en ejercicio que se postulan para la reelección.