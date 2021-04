En video: mujer y niño quedan en medio de una balacera en calle de Nueva York

Lo que debes saber Nuevas imágenes compartidas por Crime Stoppers muestran cómo una mujer caminando por una calle de El Bronx con niños lograron ponerse a salvo en plena lluvia de balas el lunes.

Cámaras de vigilancia captaron uno de los más recientes incidentes, cuando el pasado lunes tres individuos abrieron fuego al mismo tiempo en plena calle sin importar que gente inocente iba pasando y quedan atrapados en medio de la balacera.

El incidente ocurrió alrededor de las 10 p.m. el lunes en la intersección de la calle 174 y la avenida Hoe en El Bronx. Afortunadamente ambos salieron ilesos.

NUEVA YORK -- Nuevas imágenes compartidas por Crime Stoppers muestran cómo una mujer caminando por una calle de El Bronx con niños lograron ponerse a salvo en plena lluvia de balas el lunes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El incidente se trata de una de las más recientes instancias de violencia armada en las calles de la Gran Manzana. Residentes de la sección Melrose de El Bronx dice que aparentemente este es el pan de cada día, y continuamente siguen exigiendo la intervención inmediata de las autoridades para poner fin a la violencia armada.

"Está fea la cosa", comentó un neoyorquino a Telemundo 47. Es quizás una de las frases más comunes en las calles de la Ciudad de Nueva York ya que la violencia armada, lejos de disminuir va en aumento y la gente exige la intervención urgente de la policía.

"Para eso están las autoridades, tienen que poner más vigilancia, estar más pendientes a la población, porque imagínate, si ellos nos protegen, tiene que haber más vigilancia," dijo Altagracia, quien trabaja en El Bronx.

"Que se pusiera más atención, que estén disponibles. Y nos ayuden", otra residente comentó.

Cámaras de vigilancia captaron uno de los más recientes incidentes, cuando el pasado lunes tres individuos abrieron fuego al mismo tiempo en plena calle sin importar que gente inocente iba pasando y quedan atrapados en medio de la balacera.

La familia de Daisy Navarrete exige justicia por la lamentable muerte de la joven en un bar. Otras siete personas resultaron heridas en el tiroteo.

"Las autoridades tienen que dar más seguimiento, y no me he enterado porque yo paso trabajando, salgo temprano y llego de noche, no me entero de nada porque no salgo a la calle", dijo Bacilia Hernandez, residente de El Bronx.

Las imágenes captadas por la cámara de vigilancia muestra cómo la mujer que camina, aparentemente con un menor de edad, corre tratando de no convertirse en víctima de una bala perdida. El video también muestra que los tres sospechosos encapuchados.

Hasta ahora no hay ninguno bajo arresto, pero la policía está contando con el apoyo y la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de estos pistoleros. Si sabe algo del incidente, las autoridades piden que llamen al 1-888-57-PISTA.

El joven de 22 años entró a un supermercado Publix Publix con chaleco antibalas y seis armas, según las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 10 p.m. el lunes en la intersección de la calle 174 y la avenida Hoe en El Bronx. Afortunadamente ambos salieron ilesos.

En la Gran Manzana, en lo que va de año, se han producido alrededor de 285 incidentes con armas de fuego que han dejado 320 víctimas, mucho más de lo reportado en el mismo período del año pasado con 180 tiroteos. Solamente este miércoles tres personas fueron alcanzadas por disparos en igual número de incidentes.