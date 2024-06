Insólito: perro ataca a cuidadora en refugio de animales

Una trabajadora de un refugio de animales en Los Ángeles que ha trabajado en el Servicio de Animales de Los Ángeles durante más de dos décadas dijo que no quiere regresar nunca después de haber sido atacada brutalmente por un perro.

Desde su cama de hospital, Leslie Corea le dijo a la estación hermana NBC4 que, mientras continúa recuperándose del ataque, ya decidió que no quiere regresar al refugio de animales después de su experiencia.

“He estado rodeado de tantos animales maravillosos toda mi vida, por lo que es muy difícil decir adiós a eso”, dijo Corea.

Recordó que el ataque tuvo lugar hace una semana en el refugio Harbor del Servicio de Animales de Los Ángeles en San Pedro. Como supervisora ​​de la perrera, Corea fue a cuidar a una perra llamada Brie.

“Ella fue inmediatamente hacia mi pierna y comenzó a pelear conmigo como loca, y yo gritaba como si me estuviera asesinando”, dijo. “Ella saltó y agarró mi pecho cerca de mi seno izquierdo”.

Corea compartió que mientras intentaba cerrar la puerta y ponerse a salvo, la puerta no se cerró por completo y el perro se abalanzó sobre ella. Luego, el perro se abalanzó hacia el muslo de la mujer.

“Mi muslo ha desaparecido a medias”, dijo. “Como si toda la parte superior de mi muslo hubiera desaparecido debido a que ella solo mordía, mordía y mordía”.

La víctima, que es madre y abuela, dijo que estaba perdiendo una lucha de 7 minutos por su vida. La salvación llegó en forma de un ladrillo que estuvo a nuestro alcance.

“Cogí el ladrillo y comencé a golpear al perro en la cabeza”, dijo Corea. “Creo que a las dos o tres veces el perro me soltó”.

“El perro quería volver a perseguirme y simplemente levanté el ladrillo y comencé a gritarle: ‘Aléjate. Aléjate’”, dijo. “Saqué mi teléfono de mi bolsillo. Llamé al 911”.

Hasta el momento, Corea ha sido sometida a tres cirugías por las heridas que sufrió en el ataque. Dijo que tiene algo en particular que quiere compartir.

“El mensaje aquí es que la ciudad de Los Ángeles adoptó el no matar demasiado pronto”, dijo Corea. “He estado en el departamento durante 24 años y esto es lo peor que me ha sucedido. Hay tanta gente que ha sido mordida y mutilada en los refugios y esto debe detenerse porque estamos superpoblados y no estamos practicando la eutanasia a los animales que necesitan ser sacrificados de manera oportuna”.

No está claro exactamente cuántos miembros del personal y voluntarios han sido mordidos o atacados por animales en los refugios del Servicio de Animales de Los Ángeles.

No está claro qué impulsó al perro a atacar.

En un comunicado, la oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó su solidaridad por el cruel ataque.

“Es absolutamente trágico que una empleada que ha dedicado su vida al cuidado de animales haya resultado gravemente herida”, se lee en el comunicado.

“Durante el año pasado, el alcalde Bass visitó refugios de la ciudad, se reunió con el personal y los voluntarios apasionados y dedicados de LAAS y vio las condiciones en las que trabajan y viven los animales. Debemos hacer todo lo posible para proteger al personal, los voluntarios y los animales. a nuestro cuidado”.

