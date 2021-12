“Peligroso e ilegal”: policía detiene un kart una autopista de Los Ángeles

Un sargento de la Patrulla de Caminos de California (CHP) patrullaba un tramo de la Autopista 101, en el oeste del Valle de San Fernando, cuando notó que el tráfico antes del amanecer disminuía a un paso lento.

El video publicado en la página de Facebook de CHP-West Valley muestra la razón detrás de la desaceleración del tráfico en Sherman Oaks: alguien conducía un kart en la autopista.

"¿Dónde empezamos con lo increíblemente peligroso, estúpido e ilegal que fue esto ... por un grupo de jóvenes autodenominados 'YouTubers' que buscaban contenido nuevo", dijo la agencia en su publicación

El video, tomado el miércoles alrededor de las 2 a.m., miércoles, muestra el kart zumbando a lo largo de una calle de la ciudad antes de que el conductor girara rápidamente a la derecha en una rampa de entrada a la autopista.

El sargento de la CHP vio que el kart salía de la autopista en la Avenida Woodman rodeado por la parte delantera y trasera por dos autos que parecían estar escoltando al kart.

El sargento detuvo el kart y dos autos en la Avenida Woodman, donde las personas admitieron haber hecho el truco para el contenido del video, dijo el CHP.

Un conductor fue citado por ser menor de edad y conducir fuera de las disposiciones de la licencia. El conductor del kart fue citado por operación ilegal e impedir el tráfico, dijo la CHP.

"Absolutamente cero contenido de redes sociales vale la pena poner su vida o la de otros en peligro", dijo el CHP en su publicación de Facebook.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.