Superpoderosa: madre hace examen con dolores de parto, da a luz en el receso y luego lo acaba

CHICAGO - Una graduada de la Universidad de Loyola tomó parte de su examen de abogacía mientras estaba en parto, dio a luz y luego terminó la prueba.

Brianna Hill sabía que estaría embarazada mientras tomaba su último examen para convertirse en abogada, pero cuando la pandemia de coronavirus cambió la fecha, de repente se dio cuenta de lo embarazada que estaría.

"Se suponía que iba a ser en julio", dijo. La fecha se trasladó luego a octubre.

Hill sabía que estaría tomando el examen de forma remota en su casa, pero que se usaría tecnología para observar a los examinados y evitar que hicieran trampa.

El lunes, Hill, muy embarazada, se sentó en su escritorio para realizar la primera parte del examen. "Estaba lista, confiada", dijo.

Pero minutos después de su prueba, sintió los dolores de parto. "No pensé en eso porque estaba en la prueba", dijo.

La bebé llegó al mundo antes de lo esperado con la ayuda de una partera.

Durante un descanso, Hill hizo algunas llamadas importantes y luego regresó para terminar el resto de su examen. "Me limpié, llamé a mi esposo y la prueba continuó", dijo.

Hill completó la primera parte de su examen y varias horas más tarde dio a luz a un hijo sano, Cassius Phillip, en el West Suburban Hospital en Oakpark, Illinois.

Pero aún quedaba otro día de exámenes. Decidida a terminar lo que había empezado, Hill, todavía en el hospital, pasó el día siguiente tomando la última etapa del examen.

Un hospital en Perú celebra una buena noticia en medio de la pandemia por el coronavirus.

"Me desperté y me prepararon una habitación libre", dijo. "Pusieron un letrero de 'No entrar' allí".

Amamantó durante los descansos y finalmente completó su examen.

Hill dijo que experimentó un trabajo de parto prematuro mientras estudiaba para su examen, lo que la ayudó a prepararse para lo que finalmente atravesaría. "Definitivamente un poco loco", dijo.

Hill aún no sabe si aprobó el examen, pero lo sabrá a principios de diciembre.