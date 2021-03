Matthew McConoughey considera presentarse a gobernador de Texas

El actor Matthew McConoughey dice que está “considerando seriamente” lanzarse como gobernador de su estado natal, Texas.

La estrella de Hollywood de 51 años hizo el anuncio esta semana durante la grabación del podcast “The Balanced Voice” con la presentadora Rania Mankarious.

“Sí creo que tengo algunas cosas que enseñar y compartir, y cuál es mi función", dijo McConaughey. "¿Cuál es mi categoría en el próximo capítulo de mi vida al que voy a entrar?"

Después de decir eso, la presentadora planteó la pregunta de un oyente al actor ganador del Oscar.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"No estoy haciendo una pregunta", dijo Mankarious, sonriendo y entre risas. "No contestes, pero ¿pero si tu próximo rol de liderazgo lo incluye, ya sabe, a postularse para gobernador de este maravilloso estado? ¡Pero no respondas eso! No estoy haciendo esa pregunta".

"Te oigo. Es algo que verdaderamente considero, dijo McConaughey.

Es la segunda vez en seis meses que el actor insinúa que quiere lanzar una carrera política en su estado natal. En noviembre, cuando McConaughey se sentó con Hugh Hewitt en "The Hugh Hewitt Show", habló brevemente sobre el tema.

"No lo sé. Quiero decir, eso no dependería de mí. Dependería de la gente más que de mí", le dijo McConaughey a Hewitt.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, se postulará para la reelección en 2022.