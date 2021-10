Días antes de su muerte, víctima encuentra rastreador debajo de su auto

DALLAS, Texas - Una joven madre asesinada en Fort Worth había publicado un video sobre cómo encontrar un dispositivo en su automóvil, ya que ella había encontrado uno en el suyo, justamente dos semanas antes de su muerte.

Según su familia y su propia publicación en las redes sociales, Abigail Saldaña cuestionó en su cuenta de Instagram: "Esto es una locura, chicos. Muy loco. ¿Quién haría esto?"

Cuando la policía respondió a un accidente automovilístico en Amon Carter Boulevard, al sur de la autopista 183 el pasado 26 de octubre, encontraron que Abigail Saldana había sido baleada.

Menos de dos semanas antes, la joven de 22 años publicó un video en Instagram en el que encontró un dispositivo de rastreo conectado a su automóvil.

La mujer fue encontrada dentro de su auto con dos balazos.

"Esto estaba literalmente en mi auto así", dijo Saldaña, mostrando la parte inferior del auto. "Es por eso que debes tener cuidado. No sé qué hacer para seguir adelante con esto. Pero esto definitivamente parece un rastreador para mí ".

Los dispositivos de rastreo son fáciles de alquilar o comprar, pero rastrear a alguien sin su permiso es un delito.

La policía confirma que es parte de la investigación del asesinato.

"Hay un rastreador en este vehículo que hemos identificado", dijo la oficial de policía de Fort Worth, Tracy Carter. "No sabemos cuánto tiempo ha estado encendido ese rastreador. Eso es algo que nuestros detectives están investigando".

Los detectives arrestaron a Stanley Szeliga, de 54 años, residente de Irving y lo llevaron en la cárcel del condado de Tarrant con un cargo de homicidio. Pero no se ha revalado el motivo del crimen.

"Cuando recibí la llamada telefónica sobre el arresto esta mañana, con todo el dolor, tienes un poco de paz", dijo la madre de Saldana, Jessica Contreras.

Ella dice que nunca antes había oído hablar del sospechoso y no sabe si su hija lo conocía. "Él no puede lastimar a nadie y tendrá que responderme por qué se llevó a mi hija", dijo. "Y no voy a detenerme. Pelearé y pelearé. Él tomó mi orgullo. Él tomó mi alegría".

La madre de Saldana dijo que la animó a denunciar el dispositivo de rastreo a la policía, pero no sabe si realmente lo hizo.

"Estoy animando a todos los que miran este video a que vayan y se aseguren de que no esté en su auto", dijo Saldaña en el video de Instagram. "Esto es una locura, chicos. Muy loco. ¿Quién haría esto? ".

