Mujer demanda a American Airlines por presunta agresión sexual en un vuelo

Una mujer presentó una demanda contra American Airlines tras una presunta agresión sexual en un vuelo de abril de 2024 de San Francisco a Dallas, según sus abogados, Romanucci & Blandin.

Según la demanda, la agresión fue perpetrada por Cherien Abraham, un hombre de Texas, quien previamente había sido denunciado ante la aerolínea por abuso de una pasajera en un vuelo de 2023.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo San Antonio. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

La mujer, identificada en la denuncia como Barbara Morgan, volaba a Dallas para celebrar el nuevo trabajo y hogar de su hijo en la ciudad texana cuando le asignaron un asiento central junto a Abraham.

Según la denuncia, Morgan fue agredida sexualmente por Abraham en el vuelo y los auxiliares de vuelo la ignoraron tras gritarle "¡Alto!".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Abraham, un profesional corporativo, fue posteriormente arrestado y acusado por funcionarios federales en relación con la agresión de otras tres pasajeras en vuelos separados, según la demanda.

La demanda alega que American Airlines desestimó el informe de Morgan sobre el abuso después del vuelo y había ignorado quejas anteriores sobre la conducta de Abraham en los vuelos.

Según la denuncia, Morgan alertó al agente de la puerta de embarque de American Airlines al desembarcar del vuelo e identificó a su agresor cuando este le preguntó por qué no había dicho nada sobre la agresión en pleno vuelo.

Tras explicar su temor a represalias por parte del agresor o a la posible ira de los demás pasajeros si el avión necesitaba ser desviado, le dijeron a Morgan que no se podía hacer nada y que debía presentar una queja en el sitio web de la aerolínea, según la demanda.

Morgan contactó a American Airlines por escrito al día siguiente y recibió una respuesta genérica que prometía más correspondencia, lo cual nunca ocurrió.

Morgan también escribió directamente al Director de Relaciones con el Cliente, al Vicepresidente de Reservas y Recuperación de Servicios y al Director Ejecutivo de la aerolínea. Tras recibir respuesta de un representante de la aerolínea, la denuncia alega que Morgan fue nuevamente culpada por no informar de la agresión en pleno vuelo.

El FBI y los pasajeros de American Airlines han advertido repetidamente a la aerolínea sobre agresiones sexuales en vuelos de American Airlines, y American Airlines ha tenido todas las oportunidades para tomar en serio esas advertencias. En cambio, han hecho la vista gorda, dejando a los pasajeros vulnerables a 9,000 metros de altura. Esto no es solo un fallo de política; es un fallo de responsabilidad fundamental. American Airlines debe dejar de ignorar las señales de alarma y tomar medidas inmediatas y decisivas para proteger a sus pasajeros como Barbara Morgan", declaró el abogado Patrick J. Driscoll de Romanucci & Blandin.

La demanda se presentó la semana pasada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

“Es difícil describir lo traumático que es que un desconocido te toque así, en un avión lleno de gente, en un espacio reducido, sin ningún sitio adónde ir. Me sentí expuesta y, a la vez, completamente invisible. Me sentí paralizada. Cuando el vuelo aterrizó y denuncié lo sucedido, esperaba que American Airlines interviniera y, como mínimo, me dijera que harían más para proteger a otras mujeres. En cambio, recibí respuestas frías y culpabilización, como si hubiera hecho algo malo. Esa vergüenza me ha acompañado. Comparto mi historia porque no quiero que otras mujeres se sientan tan solas o ignoradas como yo. Comparto mi historia porque es hora de que las empresas actúen mejor para que mi hija, nuestras hijas, no tengan que ser agredidas”, dijo Morgan.

Los recursos para las víctimas de agresión sexual están disponibles a través del Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual y la Línea Telefónica Nacional de Agresión Sexual al 800-656-4673.

El incidente está bajo investigación por la FAA.