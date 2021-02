Emotivo video: le lleva serenata a su esposo que lucha contra el COVID-19 en un hospital

Muchos celebraron el día del amor y la amistad el domingo, pero un matrimonio no tuvo esa oportunidad pues el esposo se encuentra en el hospital luchando contra el COVID-19.

Pero eso no impidió que su esposa le llevara una serenata con mariachi.

Se trata de una historia de amor y de esperanza de una pareja que ha sido devastada por el virus, primero enfermando a uno de sus hijos, después cobrando la vida de un abuelo, y ahora un esposo y padre es el que lucha por su vida.

El mariachi Trío Palenque tocaba en las afueras del centro médico St. Jude en Fullerton una serenata especial para Joseph Trejo, esposo de Patty y padre de dos hijos, quien se encuentra internado por las complicaciones del COVID-19, actualmente inconsciente y con ayuda de un ventilador, lucha por cada respiro.

“A él le encantaban los mariachis y la canción de su mamá y papá es ‘La mano de Dios’ y dice que esta es nuestra canción también”, dijo Patty Trejo.

Una melodía que canta al amor y motivación que ahora más que nunca necesita la pareja. “Me da mucha tristeza, a él no le gusta que llore y me decía que yo soy la mujer más fuerte que él conoce, él me hace fuerte, su amor”, dijo la esposa de Joseph.

Familias sufren pero trabajadores de la salud también tienen que lidiar con su propia tristeza.

“Yo creo que en este momento hay dos mundos, el que nosotros trabajando aquí tenemos y el que vive la gente afuera. Porque aquí estamos viendo como es el COVID-19, como la gente muere, como la gente esta pasando esta enfermedad”, dijo Rosa Galván, empleada de laboratorio del hospital St. Jude.

El día de hoy vimos como la música dio un respiro a trabajadores y cuando por medio de un teléfono llegó hasta el cuarto de Joseph, avivó la esperanza y la fe de su esposa.

“Sus ojos abrieron un poquito, escuché poquita tos y sentí que me podía escuchar y me puse a rezar tanto el rosario, ahí en ese momento abrió los ojos otra vez, y dije, me está diciendo que está bien, que tiene que reposar poquito más”, señaló la esposa de Joseph.

Es difícil decir cuál será el desenlace de esta historia, pero en este día, Joseph tal vez, se dio cuenta como lo extraña su familia, cuantos elevan plegarias para que se recupere.