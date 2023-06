CALIFORNIA - Una mujer de 49 años falleció en el estacionamiento de un complejo de apartamentos ubicado en la ciudad de Victorville. La mujer perdió la vida frente a su hija, a su nieto y al novio de su hija, quien también fue atacado por un hombre identificado como Ladale Sanders, de 21 años.

El hecho ocurrió este domingo a las 8:20 p.m. tras el reporte de “disparos” en la cuadra 16300 de Pebble Beach Drive.

En el lugar encontraron a una mujer, identificada como Mary Flores, con heridas de apuñalamiento quien estaba tendida en la zona de estacionamiento del complejo de apartamentos, informó el departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino (SBSD).

Flores fue transportada a un hospital donde falleció. Natalie, una de sus hijas, asegura que Mary era una mujer a quien “le encantaba ayudar a los otros”.

La hija asegura que estaban regresando a la casa de su madre cuando un hombre estaba sentado bloqueando las escaleras de la entrada. Su novio trató de sobrepasarlo, pero el hombre se tornó violento.

“Vi a mi novio diciéndole que se relaje, que se relaje, y no entendía, hasta que me di cuenta de que tenía un martillo enorme y grueso en la mano”, dijo Nataly quien asegura que el hombre comenzó a golpear con el martillo a su novio.

Más adelante, el hombre sacó un cuchillo y comenzó a atacar a la familia. “No sé porque lo hizo porque estaba tratando de atacar a mi novio, no sé porque estaba atacando a mi mamá, no sé tampoco por qué a mi vecino. Cualquier personas que estaba ahí, no iba a sobrevivir ese día”, dijo Natalie.

En ese momento su vecino trató de intervenir con dos disparos al aire.

Cuando vieron una oportunidad, Natalie trató de escapar junto a su hijo de 4 años y a su madre, pero Mary se regresó a recoger unos artículos y fue interceptada por el sospechoso.

“Y la agarra del cuello, y le empieza a dar con el cuchillo y yo voy corriendo y tengo a mi niño en mis manos, y voy corriendo y estoy gritando "no, por favor no". Mi mamá gritó "No", y después de eso pensé 'tengo a mi niño en mis brazos tengo que correr para atrás al carro'”, dijo Natalie.

Natalie se subió al carro y buscó ayuda de la policía.

Investigaciones preliminares determinaron que “Sanders atacó y persiguió a un residente del complejo, golpeándolo con un martillo. Después de atacar a la víctima inicial, Sanders apuñaló a Flores mientras intentaba abandonar la escena”, según el SBSD.

Más adelante, Sanders, entró al apartamento del hombre de 60 años, donde lo apuñaló. Fue en ese lugar donde el sospechoso fue baleado, pero hasta el momento no se ha informado quién le disparó.

Si tiene información sobre este caso le piden que la comunique al teléfono (909) 890-4904.