Termina paralizada cuando cantante le cae encima desde un escenario

NUEVA YORK -- Un cantante australiano de punk rock saltó hacia una multitud en el oeste de Nueva York e hirió gravemente a una fan cuando cayó sobre ella quien luego terminó en un hospital paralizada, señalaron ella y sus seres queridos el lunes.

Desde el incidente en el concierto Trophy Eyes en Mohawk Place en Buffalo el 30 de abril, Bird Piché, de 24 años, recuperó el uso de sus brazos y parte de la función de las piernas, pero no el uso completo de los dedos de las manos y los pies, dijeron Piché y su familia a NBC News.

Sufrió “una lesión catastrófica de la médula espinal” en el concierto, según una página de GoFundMe creada para ayudar en su recuperación, y el diagnóstico la sorprendió.

"Cuando escuchas sobre este tipo de lesiones, obviamente son muy graves, así que no esperaba tener ninguna recuperación", dijo Piché desde su cama de hospital.

La familia temió lo peor cuando Piché, que lleva el nombre del legendario saxofonista Charlie “Bird” Parker, fue llevada de urgencia al hospital. "Incluso estábamos preocupados de que no pudiera sobrevivir", dijo la madre Amy Leigh Flaminio.

Piché nunca se desmayó durante el incidente y dijo que recordaba claramente cómo el líder de Trophy Eyes, John Floreani, saltó hacia atrás entre la audiencia.

"Era como su cuerpo y mi cuello", dijo Piché. "Era una cosa de surfear entre multitudes".

Piché dijo que ha estado siguiendo a Trophy Eyes desde 2016 y entiende que este tipo de acciones en el escenario no son infrecuentes en las actuaciones de punk.

"Es bastante típico en este tipo de espectáculos", dijo. "Realmente no sabía qué esperar, pero definitivamente no esperaba estar en un hospital después del concierto".

"Tengo un largo camino por delante, pero soy muy optimista en este momento", dijo.

Piché, su madre y su padrastro declinaron hacer comentarios cuando se les preguntó si estaban considerando alguna acción civil.

Por ahora, Piché y su familia sólo se concentran en que vuelva al 100%.

"Voy a rehabilitación más tarde hoy o mañana, pero creen que me recuperaré por completo", dijo Piché. "No hay nada seguro, obviamente, pero predicen que me recuperaré por completo de todo".

Piché ahora tiene "habilidades motoras gruesas", los movimientos más básicos de brazos y piernas. Pero espera lograr "habilidades motoras finas" y la capacidad de realizar movimientos complejos con los dedos de las manos y los pies para realizar tareas básicas de la vida cotidiana.

"Así que mis piernas, de manera involuntaria, han estado pataleando mucho últimamente. No puedo controlarlo", dijo Piché, especialista en servicios al paciente de Planned Parenthood. "Mis brazos, además de la destreza de mis manos, están casi completamente ahí. Mis dedos no tienen movimiento completo". Teniendo en cuenta lo que le dijeron a la familia la noche del 30 de abril, el panorama es mejor de lo esperado.

Flaminio dijo: "Va a ser un largo camino, pero las primeras señales son muy prometedoras. Es emocionante".

No se pudo contactar inmediatamente a un representante de Trophy Eyes para hacer comentarios el lunes. La banda todavía está viajando por Estados Unidos y tiene un concierto programado para el martes por la noche en Berkeley, California.

Varios días después del incidente, la banda dijo que estaba "desconsolada" e instó a sus fans a donar a una página GoFundMe creada para Piché.

"Esta situación nos ha sacudido a todos hasta lo más profundo", dijo la banda en un comunicado. "Por favor, mantén a Bird en tus pensamientos".

El show del 30 de abril fue interrumpido cuando Floreani, el líder, viajaba en la ambulancia con Piché, dijo su familia. La banda donó $5,000 dólares a Piché a través de la cuenta GoFundMe.

Este artículo fue una exclusiva y escrito originalmente en inglés para NBC news. Aquí lo puedes encontrar.