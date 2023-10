Celebran una fiesta de cachorros para un abuelo de 92 años que sufre la muerte de su perro

SAN DIEGO - Cuando Erin Clements se enteró de que su abuelo de 92 años, conocido cariñosamente como el abuelo Jim, perdió a su perro Hailey el viernes pasado, inmediatamente se sintió obligada a actuar.

"He trabajado en la industria de viviendas para personas mayores desde antes del COVID-19, así que he visto lo que ese aislamiento puede hacerles a las personas mayores", dijo Clements. "Es muy importante no sólo tener esa interacción con las personas, sino también con los animales", agregó.

La mujer recurrió a Facebook y comenzó a organizar una fiesta de cachorros con la esperanza de levantarle el ánimo a su abuelito.

Esa fiesta tuvo lugar el domingo en Carlsbad, en el condado de San Diego, en California. Clements afirmó que pensaba que sólo se presentarían unas pocas personas.

Pero vecinos, amigos cercanos e incluso compañeros de trabajo llegaron con sus cachorros para mostrar su apoyo.

"En los últimos días, todo el mundo se ha puesto en contacto conmigo para venir. He recibido muchísimas fotografías de perros", aseguró Clements.

Las cosas se pusieron especialmente emotivas cuando aparecieron un perro llamado Mickey y su dueña, Beth Mack.

"Pasamos por (la casa de Jim) todos los días y siempre pasaremos por allí todos los días", indicó Mack. "A Jim le encanta ver a Mickey, y a Mickey le encanta ver a Jim", afirmó.

Si bien Clements estaba más que satisfecha con la participación en la fiesta, estaba aún más agradecida de ver a su abuelo sonreír nuevamente.

"Se siente genial", dijo. "Yo era su cuidadora cuando empezaron a necesitar atención y ha sido muy importante para mí poder estar ahí para mi familia", sentenció.