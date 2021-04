Nike quita patrocinio a Deshaun Watson: CNBC

Nike ha suspendido su patrocinio al mariscal de campo de los Houston Texans, Deshaun Watson, dijo la compañía a CNBC este miércoles.

“Estamos profundamente preocupados por las inquietantes acusaciones y hemos quitado el respaldo a Deshaun Watson. Continuaremos monitoreando de cerca la situación”, dijo Nike en un comunicado.

La primera mujer que acusó a Watson de conducta sexual inapropiada mientras recibía masajes privados habló públicamente este martes.

Ashley Solis dijo que sufre de "ataques de pánico, ansiedad y depresión" debido a la presunta agresión sexual de Watson en marzo de 2020. La mujer dijo que Watson debe rendir cuentas por su presunto comportamiento.

Watson y el abogado Rusty Hardin han negado las acusaciones diciendo que son el resultado de un intento fallido de chantaje.

El mariscal de campo de la Liga Nacional de Fútbol Americano ha sido acusado de conducta sexual inapropiada en demandas presentadas por 22 mujeres, todas representadas por el abogado Tony Buzbee.

El pasado viernes, el Departamento de Policía de Houston tuiteó que abrió una investigación criminal luego de que se presentó una denuncia contra Watson. Con sus problemas fuera del campo, los otros patrocinadores de Watson, como la marca Beats by Dre de Apple, pronto necesitarán responder. Un representante de Beats by Dre no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con la respuesta de Nike, es posible que otras marcas reaccionen pronto, incluso parcialmente, a medida que se intensifiquen las acusaciones contra la estrella del fútbol americano.

"Las marcas se encuentran en una situación difícil en este momento", dijo Scott Rosner, director académico del programa de gestión deportiva de la Universidad de Columbia.

“Claramente habrá presión pública, como suele ocurrir en este tipo de casos, para desvincularse formalmente del atleta. Y es probable que algunos hagan eso. Otros harán una declaración expresando preocupación pero reiterando su creencia en el proceso legal ".

