Nueva York tiene un “zar de las ratas”

What to Know El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció el miércoles que Kathleen Corradi fue nombrada como la primera directora de mitigación de roedores de la Gran Manzana (o como los neoyorquinos se refieren al puesto: "zar de las ratas").

El rol recién creado requerirá que Corradi planifique y coordine las estrategias de las agencias gubernamentales de la ciudad, las organizaciones y el sector privado para reducir la población de ratas en la ciudad y abordar un desafío de calidad de vida y salud.

El miércoles, el alcalde también anunció la nueva Zona de Mitigación de Ratas de Harlem y una inversión de $3,5 millones a partir del año fiscal 2023 para aumentar y acelerar el trabajo de mitigación de roedores en todo Harlem.

NUEVA YORK -- ¡Cuidado con los roedores! Hay un nuevo 'zar de ratas' en la ciudad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció el miércoles que Kathleen Corradi fue nombrada como la primera directora de mitigación de roedores de la Gran Manzana (o como los neoyorquinos se refieren al puesto: "zar de las ratas").

El rol recién creado requerirá que Corradi planifique y coordine las estrategias de las agencias gubernamentales de la ciudad, las organizaciones y el sector privado para reducir la población de ratas en la ciudad y abordar un desafío de calidad de vida y salud.

“La Ciudad de Nueva York ha hecho mucho recientemente en lo que respecta a la lucha contra el enemigo público número uno: las ratas. Pero estaba claro que necesitábamos a alguien centrado únicamente en liderar nuestros esfuerzos de reducción de ratas en los cinco condados, y hoy me enorgullece anunciar a Kathy Corradi como la primera zar de las ratas de la ciudad de Nueva York”, dijo Adams en un comunicado. "Kathy tiene el conocimiento, el impulso, la experiencia y la energía para enviar a las ratas a empacar y crear una ciudad más limpia y acogedora para todos los neoyorquinos".

Corradi obtuvo una Licenciatura en Ciencias en Biología de Eckerd College y una Maestría en Ciencias en Sostenibilidad Urbana de The City College of New York, según la oficina del alcalde. Comenzó su carrera como maestra de primaria en el centro de Brooklyn y directora de programa en el Jardín Botánico de Brooklyn. Desarrolló el programa Zero Waste Schools de la ciudad de Nueva York como parte de la Oficina de Sostenibilidad del DOE, el programa Zero Waste más grande del país que llegó a más de 350 000 estudiantes. el grupo de trabajo de reducción de roedores en el vecindario.

Corradi reportará al jefe de personal, Camille Joseph Varlack, y trabajará en estrecha colaboración con la vicealcaldesa de Operaciones, Meera Joshi, y la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Anne Williams-Isom, según la oficina del alcalde.

“La mitigación de ratas es más que un problema de calidad de vida para los neoyorquinos”, dijo Corradi en un comunicado. “Las ratas son un síntoma de problemas sistémicos, incluidos el saneamiento, la salud, la vivienda y la justicia económica. Como primer director de mitigación de roedores, estoy emocionado de traer un enfoque basado en la ciencia y los sistemas para combatir las ratas. Nueva York puede ser famosa por [el meme reconocido] Pizza Rat, pero las ratas y las condiciones que las ayudan a prosperar ya no serán toleradas: no más bordillos sucios, espacios sin control o madrigueras descaradas. Me siento honrado de liderar este trabajo, agradecido con el alcalde Adams por esta oportunidad y espero enviar a las ratas a empacar”.

El miércoles, el alcalde también anunció la nueva Zona de Mitigación de Ratas de Harlem y una inversión de $3,5 millones a partir del año fiscal 2023 para aumentar y acelerar el trabajo de mitigación de roedores en todo Harlem.

El miércoles, el alcalde también anunció la nueva Zona de Mitigación de Ratas de Harlem y una inversión de $3,5 millones a partir del año fiscal 2023 para aumentar y acelerar el trabajo de mitigación de roedores en todo Harlem.

"A partir de esta inversión de $3.5 millones para la mitigación de roedores en Harlem, Kathy tomará la iniciativa en nuestro esfuerzo de varias agencias para probar nuevas técnicas de mitigación, expandir los esfuerzos de divulgación y educación, y aumentar el trabajo de mantenimiento y remediación. Las ratas van a odiar a Kathy , pero estamos emocionados de tenerla liderando este importante esfuerzo", dijo Adams.

La Zona de Mitigación de Ratas de Harlem

El lanzamiento de la Zona de Mitigación de Ratas de Harlem cubrirá las Juntas Comunitarias 9, 10 y 11, y que incluye 28 propiedades de NYCHA, 73 ubicaciones de NYC Parks, casi 70 escuelas públicas y más de 10,000 propiedades privadas. El DOHMH, NYC Parks, NYCHA y el DOE recibirán fondos de $3,5 millones para el trabajo de mitigación de ratas en Harlem y para probar tecnologías nuevas y emergentes para combatir las ratas.

Como parte de este trabajo en Harlem, las propiedades privadas serán inspeccionadas dos veces al año en busca de infracciones relacionadas con ratas y se emitirán las infracciones correspondientes. Las ubicaciones de la ciudad serán inspeccionadas mensualmente.