¿Te comerías una? Mira todas las ofertas que hay en el Día Nacional de la Pizza

Cuando se trata de celebraciones gastronómicas, los amantes de la pizza tienen varias oportunidades para aprovechar las ofertas y mostrar su amor por este querido alimento.

Apenas unos meses después del Día Nacional de la Pizza con Queso y el Mes Nacional de la Pizza, los fanáticos de la pizza tienen otra oportunidad de saborear una porción este 9 de febrero, también conocido como Día Nacional de la Pizza. ¿Listo para comer? Aquí hay un montón de ofertas tentadoras para saciar todos sus antojos de pizza.

California Pizza Kitchen

Entre el 7 y el 11 de febrero, los compradores pueden obtener un reembolso en efectivo a través de Ibotta cuando compren dos pizzas congeladas de California Pizza Kitchen.

Los compradores pueden obtener un reembolso de $7.99 con la compra de dos pizzas congeladas de varias porciones y un reembolso de $4.99 con la compra de dos pizzas congeladas de una sola porción.

Casey’s

Del 9 al 11 de febrero, los clientes de Casey’s pueden obtener un 20 % de descuento en pizzas especiales grandes con el código DEAL.

Hasta el 11 de febrero, los clientes también pueden aprovechar las siguientes ofertas:

Palitos de pan de $3 con el código de promoción STICKS al comprar cualquier pizza grande.

Compre una y obtenga la mitad de descuento en una pizza grande con un solo ingrediente con el código BOGO.

Compra cualquier pizza grande y obtén una especialidad pequeña por $7 con el código 7DEAL.

Chevy’s Fresh Mex

El 9 de febrero, los clientes de Chevy's Fresh Mex podrán obtener una pizza mexicana por $10 de 3 a 7 p.m.

Cici’s

Hasta el 11 de febrero, Cici's ofrecerá a los clientes ofertas en su Piezilla (pizza de 64 porciones) a partir de $49,99 y los siguientes paquetes económicos:

Paquete económico n.° 1- Clásico : Dos pizzas gigantes con un ingrediente y 20 panecillos de canela o 16 panes con queso (desde $29,99).

: Dos pizzas gigantes con un ingrediente y 20 panecillos de canela o 16 panes con queso (desde $29,99). Paquete económico n.° 2 - Poppers : Dos pizzas gigantes con un ingrediente y 12 poppers (a elegir entre pepperoni, jalapeño o pollo Buffalo) (desde $29,99).

: Dos pizzas gigantes con un ingrediente y 12 poppers (a elegir entre pepperoni, jalapeño o pollo Buffalo) (desde $29,99). Paquete económico n.° 3: Alitas : Dos pizzas gigantes con un ingrediente y 10 piezas de alitas con o sin hueso (desde $38,99).

: Dos pizzas gigantes con un ingrediente y 10 piezas de alitas con o sin hueso (desde $38,99). Paquete económico n.° 4: Brownies + Alita s: Una pizza grande con dos ingredientes, seis brownies y seis trozos de alitas con o sin hueso (desde $20,99).

s: Una pizza grande con dos ingredientes, seis brownies y seis trozos de alitas con o sin hueso (desde $20,99). Paquete económico n.° 5: Brownies dobles + alitas: Dos pizzas grandes con dos ingredientes, 12 brownies y 12 piezas de alitas con o sin hueso (desde $39,99).

Chuck E. Cheese

Hasta el 31 de marzo, los clientes de Chuck E. Cheese pueden ganar 1,000 boletos electrónicos adicionales cuando compren 60 minutos o más de la opción All You Can Play.

Cuisinart

Hasta el 15 de febrero, el horno de pizza para interiores de Cuisinart tiene un descuento de $100 y se vende por $300 en lugar de $400.

El Torito

El Torito sirve pizzas mexicanas a $10 el 9 de febrero, entre las 3 y las 7 p.m.

Fazoli’s

Cuando usas el código PIZZA24 en Fazoli's el 9 de febrero, puedes comprar una pizza y ocho palitos de pan por $9.99. La oferta es válida en los locales participantes para pedidos para cenar, para llevar y a domicilio.

Hungry Howie’s

El 9 de febrero, los clientes de Hungry Howie’s podrán obtener un 10% de descuento en cualquier pizza grande con precio de menú regular con el código PIZZADAY para pedidos en línea.

Marco’s Pizza

Marco's Pizza tiene dos ofertas reservadas para el Día Nacional de la Pizza: $5.99 en Pizzolis (use el código PIZZOLI) y $3 de descuento en una pizza especial (use el código SPECIAL3).

Matchbox

Los miembros leales de Matchbox pueden ganar el doble de puntos de fidelidad el 9 de febrero cuando compren cualquier pizza.

Newk’s Eatery

Entre el 9 y el 11 de febrero, los clientes de Newk's Eatery pueden obtener dos pizzas y una ensalada por $20 en los locales participantes. Podrás elegir entre las siguientes pizzas (peperoni, salchicha y pepperoni, margarita, Newk’s “Q” o pollo BBQ) y las siguientes ensaladas: César, griega o mixta.

Papa John’s

Coincidiendo con el Super Bowl y el Día Nacional de la Pizza, Papa John's ha creado una pizza especial estilo Vegas, también conocida como una pizza rellena con $58,000 (el dinero se entregará a través de Venmo). Hasta el 9 de febrero, los clientes de Papa John's pueden participar para tener la oportunidad de ganar una pizza única, acompañada de Pepsi.

No es necesario realizar ninguna compra e incluso puedes ganar entradas adicionales cuando compras una pizza con masa rellena Epic de Papa John's, agregas una bebida Pepsi-Cola a tu pedido o pagas tu pedido con Venmo.

Peter Piper Pizza

Peter Piper Pizza ofrece un 15% de descuento en los siguientes paquetes de comida:

Pizza y alitas : obtenga una pizza grande con un ingrediente y alitas normales por $27.99.

: obtenga una pizza grande con un ingrediente y alitas normales por $27.99. Peter Piper Pizza: Pizza and Play: obtenga una pizza mediana con un ingrediente, dos bebidas de 20 onzas y un pase de diversión de 50 puntos de juego por $35.99.

Pieology

Hasta el 19 de marzo, los miembros de Pieology Pie Life pueden alcanzar el nivel de Pies and Perks hasta finales de 2024 cuando compren su propio calzone o pizza artesanal. Los miembros de Pies and Perks obtienen un acompañamiento gratis una vez al día cuando compran una pizza o un calzone.

Potbelly

Potbelly no es conocido por vender pizza, pero la cadena de sándwiches tiene un Pizza Melt. Ya sea que desee probarlo o pedir algo más, puede obtener entrega gratuita en todos los pedidos en línea y en la aplicación de $20 o más entre el 9 y el 11 de febrero.

Round Table Pizza

Para celebrar el Día Nacional de la Pizza, Round Table Pizza ofrece a los clientes la siguiente oferta el 9 de febrero: una pizza grande de pepperoni Double Play por $22.99 usando el código DOUBLEPLAY.

Toppers Pizza

Los clientes de Toppers Pizza pueden obtener una pizza mediana gratis cuando gastan $10 en la aplicación del 9 al 14 de febrero.

​Este artículo fue publicado originalmente en inglés en TODAY.com.