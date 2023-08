FAA investiga encuentro cercano entre aviones de American y Spirit en aeropuerto

Después de que un avión tuvo que abortar rápidamente su despegue en el Aeropuerto Logan de Boston, la Administración Federal de Aviación (FAA) está llevando a cabo una investigación y un pasajero dio detalles del aterrador momento.

La FAA dijo en un comunicado que el lunes por la tarde, un vuelo de American Airlines que se dirigía a Chicago se preparaba para despegar cuando un vuelo de Spirit Airlines se acercó demasiado a la línea de espera de la pista.

Un controlador de tráfico aéreo vio esto e instruyó al piloto de American Airlines para que abortara el despegue.

"Sentí que estábamos a punto de despegar, instantáneamente aplicaron los frenos de emergencia", dijo el pasajero Cosmo Rowell.

El avión despegó hacia Chicago más tarde ese día.

“La seguridad de nuestros clientes y miembros del equipo es nuestra principal prioridad”, dijo la aerolínea en un comunicado a NBC10 Boston. "Pedimos disculpas por el retraso en los planes de viaje de nuestros clientes".

Este no ha sido el primer incidente en una pista del Aeropuerto Logan este año.

En febrero, los investigadores dijeron que el piloto de un avión charter despegó sin permiso, lo que casi provocó un accidente con un avión de JetBlue que se preparaba para aterrizar.

No está claro cuánto tiempo podría tomar la investigación de la FAA sobre este último incidente.

"Podría haber sido más serio de lo que fue. Estoy agradecido de que no haya sido tan serio y todos estén bien. Pero el hecho de que esta no es la primera vez que sucede y el hecho de que parece suceder algo así a menudo en comparación con otros aeropuertos, eso me preocupa como viajero frecuente", dijo Rowell.