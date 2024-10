“Hemos estado atentos”: el Pentágono confirma el sobrevuelo de drones en una de sus bases

El Pentágono confirmó este martes que un enjambre de drones sobrevoló durante días la Base de la Fuerza Aérea de Langley en diciembre de 2023, pero subrayó que ninguno de esos aparatos se percibió como una amenaza.

La subportavoz del Pentágono, Sabrina Singh, admitió en una rueda de prensa que hubo "incursiones" y que la cantidad de drones que sobrevolaron esas instalaciones ubicadas en el estado de Virginia "fluctuó".

"No parecían mostrar una intención hostil. Es algo de lo que hemos estado atentos", dijo.

El diario The Wall Street Journal informó este fin de semana de esos vuelos y precisó que se extendieron durante 17 días y que solían tener lugar entre 45 minutos y una hora después del atardecer.

El periódico recordó que la ley federal prohíbe a las fuerzas armadas neutralizar esos aparatos cerca de las bases estadounidenses si estos no suponen una amenaza inminente. Según su reportaje, los oficiales estadounidenses no creían, no obstante, que estuvieran dirigidos por aficionados dada la complejidad de la operación.

El diario añadió que el personal de Langley canceló misiones de entrenamiento nocturnas preocupado por posibles colisiones con los drones y que se trasladaron los cazas F-22 a otra base. La última aparición de esos drones se produjo el 23 de diciembre.

La subportavoz del Pentágono destacó que los comandantes de cualquier base tienen la autoridad para proteger sus fuerzas e infraestructura, apuntó que ese tipo de incursiones aéreas en territorio estadounidense requieren una coordinación con otras agencias y dijo no saber de dónde partieron esos aparatos.