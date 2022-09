Por qué el gobernador de Puerto Rico pide que no envíen ayuda humanitaria a la Isla

PUERTO RICO - El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia aclaró este martes las expresiones que realizó el lunes cuando pidió que no se hicieran esfuerzos para traer ayuda humanitaria a Puerto Rico, porque no hacía falta.

Según indicó el mandatario, se refería a que la ayuda debía ser primer coordinada para evitar problemas de logística en el Puerto de San Juan.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Si se lee con precisión lo que yo dije, y yo trato de ser bien cuidadoso, lo que yo dije es que en este momento preferimos que no venga ayuda del exterior que cause problemas de logística en nuestro puerto principal en San Juan. Me recuerdo de la congestión que tuvimos en el puerto de San Juan porque llegó ayuda muy bien intencionada, pero sin la debida coordinación. Había contenedores con todo tipo de suministros, algunos ni se reclamaron, y fue hasta cierto punto como un desorden", dijo el gobernador.

"Yo a lo que me estaba refiriendo era a la ayuda que viniera de afuera, para evitar congestión innecesaria en nuestro puerto principal. Yo para evitar que después llegara una ayuda bien intencionada -pero sin coordinación- es que hice esa expresión. No me refiero a las entidades sin fines de lucro locales", agregó.

"Si algunos lo malinterpretaron [sus expresiones] pues lo lamento, pero no, al revés, lo importante es que coordinemos la respuesta", añadió.

Resumen de la conferencia de prensa.

El lunes, el coordinador de la agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA), Orlando Oliveras, hay disponible en los almacenes más de 7 millones de libras de alimentos disponibles.

“Hay 7 millones de libras de alimentos, cuatro millones en agua. Todos esos suministros esta disponibles de haber una declaración de desastre presidencial”, sostuvo Oliveras.

También, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, insistió que Puerto Rico tiene medicamentos suficientes, por lo tanto, pidió que tampoco envíen ese tipo de ayuda.

De otra parte, Pierluisi Urrutia mencionó que firmó la Orden Ejecutiva conocida como “El Buen Samaritano”, la cual le da inmunidad del Estado a todo el personal médico, que esté asistiendo en la emergencia. También, la Administración de Servicios de Salud (ASES) autorizó provisionalmente el despacho de medicamentos sin la necesidad de un referido de un médico primario. Cualquier medico puede hacer la receta y se hará el despacho.