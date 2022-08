Desde la década de 1950, los Arcos Dorados de McDonald's han proyectado un brillo duradero. Sus luces de neón amarillo eléctrico planean sobre las carreteras y autopistas de ciudades y suburbios de más de 100 países de todo el mundo.

Tan prominentes son los arcos dobles que sus nombres se han convertido en metonimias del capitalismo y la globalización, y pocos saben que en su día impulsaron el negocio de McDonald's de una forma completamente diferente.

De vez en cuando, en las redes sociales (como suelen hacer los datos curiosos), surge la fascinación por el hecho de que en algunos locales de McDonald's sólo sobresale un arco. En TikTok, Instagram y otras redes sociales se publican reacciones a este hecho.

Una cuenta de Twitter dedicada a documentar McDonald's de aspecto singular incluso inició un hilo de McDonald's de un solo arco en 2021. La publicación suscitó miles de "me gusta" y comentarios de usuarios que compartieron sus propios avistamientos del raramente visto arco único.

En Reddit, muchos usuarios han compartido avistamientos similares y han llegado a desafiar a otros a encontrar señales aún más esquivas.

No importa la plataforma, los raros atisbos de un solo arco hacen que nos preguntemos por su origen, que, si acudimos a los archivos, podemos encontrar que se remonta a una época en la que la franquicia, ahora global, estaba empezando a orientarse en el diseño de la marca.

En 1953, 13 años después de que Richard y Maurice McDonald's fundaran McDonald's, encargaron al arquitecto Stanley Meston el diseño de su primer edificio.

Un artículo del Journal of the Society of Architectural Historians de 1986, escrito por el arquitecto Alan Hess, señalaba que el primer arco dorado se construyó en Phoenix, Arizona y no en Des Plaines, Illinois, como se suele creer. Por aquel entonces, Clark trabajó con los hermanos McDonald's para concebir un diseño memorable pero funcional; al fin y al cabo, estaban conceptualizando la versión más moderna de un autocine que ya se había hecho popular en el sur de California en la década de 1930.

Según McDonald's USA, Richard McDonald decidió añadir arcos dorados al edificio basándose en la "sensación de que la línea del techo era demasiado plana". En aquella época, los arcos reales se curvaban sobre el edificio como parte del mismo. Sin embargo, esos arcos no tenían el aspecto actual.

En lugar de estar emparejados para formar la ahora icónica "M", los arcos estaban colocados en extremos opuestos del edificio. Algunos también tenían un solo arco que sostenía el letrero de McDonald's.

Fue años más tarde, en 1962, cuando los Arcos Dorados pasaron a formar parte del logotipo de McDonald's. Ray Kroc llevaba 13 años trabajando como agente de franquicias con los hermanos McDonald's cuando se aprobó la marca comercial estadounidense del nombre "McDonald's" en 1968. Ese mismo año, los Arcos Dorados, tal como los conocemos en su forma gemela superpuesta, se convirtieron en un estándar.

"Los Arcos Dorados han sido un faro para los clientes desde la década de 1960, cuando McDonald's comenzó a actualizar sus carteles Speedee de un solo arco en los restaurantes de todo EEUU", dijo McDonald's USA en un comunicado a TODAY Food. "Todavía se pueden encontrar los carteles originales en algunos lugares seleccionados, que se han convertido en destinos populares para los viajeros y los fanáticos de la historia en general. Nos encanta ver a nuestros fans celebrar nuestra historia en estos lugares nostálgicos, mientras que también crean sus propios recuerdos en McDonald's en sus comunidades locales."

McDonald's no ha confirmado el número de locales de arco de oro que existen en la actualidad. Sin embargo, según Eat This, de los más de 38,000 establecimientos de McDonald's en todo el mundo, 12 de estos lugares de larga data aún existen.

Si alguna vez te encuentras en las carreteras de esas ciudades, asegúrate de mirar hacia arriba. Puede que te encuentres con un pedazo clásico de McDonald's.

