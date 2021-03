Texas: presidente de la Cámara de Representantes estatal presenta plan para prevenir crisis energéticas

El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dade Phelan, anunció este lunes un plan destinado a evitar que se repita una crisis de electricidad como la que recientemente dejó a millones de tejanos sin el servicio en medio de una severa tormenta de invierno.

El plan incluye una legislación que requeriría que las instalaciones de generación eléctrica estén adaptadas contra una gama más amplia de eventos climáticos severos.

Otro proyecto de ley propuesto ordenaría a la Comisión de Ferrocarriles de Texas que adopte reglas que requieran que los sistemas de suministro de gas natural estén mejor protegidos contra el clima invernal, a fin de garantizar que las plantas de energía alimentadas con ese combustible tengan inventarios adecuados durante una emergencia de tiempo severo.

La propuesta legislativa de Phelan pondría a ERCOT, que administra la red eléctrica del estado, bajo un control legislativo más estricto y también crearía un sistema de advertencia más completo para alertar a los tejanos sobre el clima próximo que podría poner en peligro el sistema eléctrico.

Una investigación reciente de NBC 5 descubrió que en inviernos recientes las propias inspecciones aleatorias de ERCOT identificaron docenas de plantas de energía que no cumplían con las pautas estatales para proteger equipos clave contra el, frente a lo cual ERCOT no tomó ninguna medida.

NBC Investigates también encontró que ERCOT no notificó a la Comisión de Servicios Públicos de Texas que muchas plantas tenían deficiencias en sus planes de protección invernal porque, según las reglas existentes, ERCOT solo estaba obligado a informar a la PUC si una planta no presentaba un plan de climatización, y no estaba obligado a compartir los resultados de sus controles al azar. Esos controles observaron solo una pequeña fracción de las plantas de energía en el estado y este año se realizaron virtualmente, no en persona, debido a las preocupaciones sobre COVID-19.

Un proyecto de ley crearía un sistema de alerta meteorológica inspirado en el sistema Amber Alert utilizado para alertar al público sobre niños desaparecidos. Otro proyecto de ley crearía un consejo para gestionar mejor la coordinación en una crisis, un consejo formado por representantes de la Comisión de Servicios Públicos, la Comisión de Ferrocarriles, ERCOT y el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas.

El proyecto de ley presentado por el representante de Texas Chris Paddie también reformaría la junta de liderazgo de ERCOT y lo pondría bajo el control de tres de los funcionarios electos más poderosos del estado. El gobernador, el vicegobernador y el presidente de la Cámara de Representantes, Phelan, nombrarían miembros de la junta que reemplazarían los puestos actuales de miembros de la junta.

Según la legislación que respalda Phelan, los miembros de la Junta de ERCOT deben ser residentes de Texas. Cuatro miembros de la junta de ERCOT que vivían fuera del estado renunciaron a raíz de la tormenta de febrero diciendo que no querían que la controversia sobre dónde viven se convirtiera en una distracción en el debate sobre cómo solucionar los problemas del estado.

Los consumidores de Texas también podrían ver nuevas protecciones contra facturas de energía impredecibles en la legislación propuesta que eliminaría los planes eléctricos de tarifa variable como los ofrecidos por Griddy, que dejaron a algunos consumidores con cuentas enormes por pagar cuando los precios de la electricidad aumentaron drásticamente durante la tormenta.