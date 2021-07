Prolífica pandemia: nacen 107 bebés en el curso de 91 horas en hospital de Fort Worth

El equipo de partos y postpartos del Baylor Scott & White All Saints Medical Center en Fort Worth, Texas se han mantenido muy ocupados este verano dando bienvenida a 107 bebés en un periodo de 91 horas.

Una cantidad récord de nacimientos de dos baby boom con unos días de diferencia ya que a partir del 24 de junio, 52 bebés, 25 niñas y 27 niños, nacieron en un periodo de 47 horas.

Luego, comenzó un segundo baby boom el 28 de junio, cuando el equipo de atención recibió a 55 bebés en 44 horas, incluido un par de gemelas.

Este baby boom supera el récord del hospital de bebés nacidos en 2018 en un corto período de tiempo exactamente hace tres años.

"El lunes y martes llegamos a los 55 y seguimos batiendo nuestros propios récords. Pensamos que iba a ser más alto en los últimos meses debido a la pandemia, pero no vimos el baby boom hasta ahora, así que la gente debe haberse tranquilizado más", dijo el Dr. Jay Herd, obstetra de Baylor Scott and White All Saints Medical Center.

Y precisamente en este segundo baby boom nació Daniel Fabián, hijo de Nancy Leal, presentadora de Telemundo 39 y su esposo Daniel Segura.

Los nombres de niño "Atlas" y "Daniel" eran populares. Seis de las niñas se llamaban "Gianna" y "Reign" otros nombres populares para las niñas.

Si bien el Andrews Women's Hospital es conocido como un hospital de partos de gran volumen, la afluencia de nacimientos se consideró poco común y excepcional.

El hospital tiene un promedio de 16 partos por día y recibió a casi 6,000 bebés en 2020, que incluyeron 100 pares de gemelos y dos pares de trillizos.

