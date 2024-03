¿Qué es ‘breadcrumbing’? La tendencia que apunta al poco interés en el romance entre jóvenes

El Ghosting o "efecto fantasma" no es la única forma de rechazar a alguien de forma digital.

Ahora, los psicólogos y expertos en citas hablan de un fenómeno diferente: breadcrumbing, que no tiene nada que ver con las migajas de pan sino con una tendencia social que conocen bien los jóvenes.

"Breadcrumbing significa básicamente no estar muy interesado en alguien, pero sí mantenerlo en el radar", dice Bela Gandhi, fundadora de Smart Dating Academy y experta en citas y relaciones. "Es conservar a alguien sin intención de seguir adelante".

Podrían presentarse varios escenarios diferentes: podría ser un ex que continúa "controlando" la relación, pero sin llegar tan lejos como para sugerir que se retome la relación. Puede ser un chico o chica con quien has estado coqueteando de un lado a otro, que desaparecerá durante semanas y luego enviará un ambiguo mensaje de texto: "Oye, ¿cómo te va?".

O puede ser alguien con quien tuviste algunas citas, que no te invita a salir nuevamente, pero que ocasionalmente le dará me gusta a una de tus fotos en Facebook o Instagram, o te enviará un mensaje que no tiene ningún significado, aparte del aparecer súbitamente en tu mente.

Preguntamos a varios expertos por qué ocurre el breadcrumbing y cómo evitarlo. Sigue leyendo para obtener más información sobre esta nueva tendencia que apenas deja "moronitas de interés" en una relación.

¿POR QUÉ LO HACE LA GENTE?

"Mucho de esto es sólo ego", explica Gandhi. La otra persona podría simplemente ser narcisista y buscar validación y atención constantes incluso si no desea comprometerse con nadie. O tal vez simplemente quieran mantener abiertas todas sus opciones", añade Gandhi.

Sin embargo, el entrenador de citas Evan Marc Katz, autor de "Why He Disappeared", también desafió a las personas que se citan a ponerse en el lugar del otro; es probable, dice a TODAY, que las personas que se citan hayan guiado involuntariamente a alguien de una manera similar.

"Los hombres no son criaturas misteriosas", dice Katz. El hombre podría estar hablando con varias mujeres, o enamorado en secreto de una ex, o haber tenido una semana difícil en el trabajo. Sus acciones, dice Katz, son más egoístas que calculadoras: no está considerando las consecuencias de sus confusas acciones, del mismo modo que las mujeres podrían no considerar las consecuencias de acercarse a su ex para alcanzarlo.

Pero eso no significa que tengas que seguir con este tipo de juegos digitales. A continuación se ofrecen algunos consejos sobre cómo detectar y responder a la ruta de navegación.

Cómo detectar el breadcrumbing

Ojo con la pereza

Una forma de detectar a una persona que sigue esta tendencia que ver cómo navega. Mira sus textos. Es posible que, por ejemplo, omitan letras o eviten escribir palabras completas, escribiendo cosas como “¿Cm t va?”, por ejemplo.

"Es lo último en pereza", dice Gandhi. "Simplemente demuestra una falta de esfuerzo".

Lo mismo ocurre con alguien a quien solo le gustan tus publicaciones en las redes sociales, o solo envía un mensaje de texto ocasional de "hola". Alguien a quien realmente le gustas, dice Gandhi, hará un esfuerzo por verte y pasar tiempo contigo, no solo enviarte mensajes de texto de vez en cuando.

Presta atención al ritmo de tu relación

Según Gandhi, una relación sana tendrá el ritmo adecuado. Durante las primeras semanas, puedes tener una cita por semana. Eso podría aumentar a dos citas por semana, y luego más; lo importante a tener en cuenta es si estás ganando impulso de forma natural.

Si solo has tenido una cita durante un par de semanas y no han fijado una nueva cita, entonces "evidentemente no están tan interesados en tomarse en serio contigo ahora mismo, por varias razones", dice Katz.

¿La solución? Está atento a un ritmo constante a lo largo del tiempo para saber cuándo una persona te sigue con intención.

No pongas excusas

Es fácil para las mujeres sentir que un hombre puede necesitar estímulo o que es un poco diferente a otros hombres. Pero, advirtió Gandhi, no pongas excusas para nadie más.

“Nadie está demasiado ocupado para llamarte o verte, digan lo que digan”, subraya Gandhi. Incluso conoce clientes que han volado a una ciudad donde una mujer estaba en escala, solo para pasar tiempo con ella.

Y no te preocupes por ser demasiado exigente: debes serlo en aspectos como la coherencia, la confiabilidad y la amabilidad, dice Gandhi. Si alguien no está a la altura de tus estándares, déjalo libre.

Deja de responder

En última instancia, es posible que tengas que dejar de relacionarte con esta persona. “Si sientes que alguien te está tirando migajas, deja de recogerlas”, dice Gandhi. Si una persona realmente quiere estar contigo, aumentará sus esfuerzos en respuesta.

"No olvides que eres el director ejecutivo de tu propia vida amorosa", añade Katz, "y que las personas con las que sales son becarios que solicitan un empleo". “Concentra tus energías en las personas que hacen el seguimiento”, aconseja.

Menciona el comportamiento

“Llámalos”, aconseja Ian Kerner, Ph.D y psicoterapeuta autorizado. "Dales una pequeña ventana para responder y luego bloquea su número si no te gusta lo que te están diciendo".

Kerner señala que, según su experiencia, las mujeres han sido las que les dan migajas a los hombres.

“Para algunas mujeres, hacer migas de pan es una forma de coquetear y mantener abiertas las opciones. Independientemente del género, es una forma de coquetear, pasar el tiempo, mantener opciones y sentirse validado”, explica.

Este artículo apareció por primera vez en TODAY.com.