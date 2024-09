¿Qué pasaría si el alcalde Eric Adams renunciara?

En medio de las noticias de que el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, enfrentaría cargos federales en algún momento del jueves, según dos fuentes familiarizadas con el asunto, comenzaron a aumentar los pedidos de que el alcalde renunciara a su cargo.

Adams ha negado repetidamente haber cometido algún delito y ha negado tener conocimiento de algún delito. También ha dicho que permanecerá en el cargo y seguirá haciendo su trabajo.

"Siempre supe que si defendía mi posición por los neoyorquinos, sería un objetivo, y en eso me convertí. Si me acusan, soy no culpable y lucharé contra esto con cada gramo de mi fuerza y ​​​​espíritu", dijo Adams en una declaración a última hora del jueves.

Pero, ¿qué pasaría si Adams renunciara?

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

El Defensor del Pueblo Jumaane Williams se convertiría en alcalde interino. Si no puede hacerlo, el puesto pasaría al contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, quien ya anunció sus planes de postularse a la alcaldía en 2025.

Jumaane Williams es la Defensora Pública de la Ciudad de Nueva York. Esto es lo que debes saber.

Esto es lo que sucede a continuación:

En los tres días siguientes al éxodo de Adams, el alcalde interino tendría que fijar una fecha para una elección especial de alcalde. Esa elección se llevará a cabo el primer martes que se cumpla cuando Adams haya dejado el cargo por lo menos 80 días.

El sistema funcionaría según el sistema de preferencia por orden de preferencia de Nueva York, en el que los votantes pueden clasificar hasta cinco candidatos según su preferencia. Si uno de los candidatos obtiene al menos el 50% de los votos, ese candidato gana. Si eso no sucede, la elección pasa a otra ronda de votación, y así sucesivamente hasta que alguien obtenga el 50%.

El candidato que queda en último lugar en cada ronda de votación es eliminado y sus votos se redistribuyen, por lo que el factor ranking es de vital importancia.

No habría primarias, por lo que nadie se presentaría a las elecciones con afiliación partidaria. Eso hace que las elecciones especiales sean apartidistas. También significa que los votantes de cualquier afiliación partidaria también pueden participar en las elecciones.

Hay una salvedad, dada la próxima elección de alcalde.

Si Adams dimitiera en los 90 días siguientes a las primarias de junio, no se celebrarían elecciones especiales. En ese caso, el alcalde interino seguiría en el cargo hasta que se eligiera un nuevo alcalde en noviembre. Esa persona asumiría el cargo de inmediato.