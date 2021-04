“Quiero saber qué le pasó a mi bebé”: madre de adolescente muerto a manos de la policía exige respuestas

La madre de un menor de 13 años asesinado a tiros en La Villita el lunes, en un incidente que la policía de Chicago calificó de "enfrentamiento armado", hizo una emotiva súplica el viernes pidiendo respuestas sobre la muerte de su hijo.

Elizabeth Toledo, madre de Adam Toledo, pidió que la Oficina Civil de Responsabilidad de la Policía y el Departamento de Policía de Chicago brinden transparencia sobre la muerte de su hijo, tras recibir información limitada.

"Solo quiero saber qué le pasó realmente a mi bebé", dijo Toledo. "Tenían muchas opciones, pero no matarlo. Podrían haberle disparado en las piernas, en los brazos, en el aire, no sé, pero no matar a mi bebé".

La abogada Adeena Weiss-Ortiz dijo que la familia no se enteró de la muerte de Adam hasta dos días después del tiroteo y continúa buscando información adicional. Además acotó que no sabían dónde estaba Adam al momento del tiroteo ni por qué había salido de su casa.

"Todo lo que sabemos en este momento es que murió un niño de 13 años. Adam era un buen niño, no tenía antecedentes penales. Fue a la escuela primaria Gary y pasaba el tiempo con sus cuatro hermanos. Y todo lo que sabemos es que le dispararon ", dijo Ortiz. "Irónicamente, este niño quería ser oficial y fue baleado por otro oficial".

Según la abogada de la familia, Toledo presentó un informe de personas desaparecidas el sábado para dar con Adam y éste regresó a casa el domingo antes de irse nuevamente.

Ortiz agregó que la madre ha recibido mensajes en los "que la comunidad la está juzgando" y que la mujer desea que sepan que es una "mamá y ama de casa a tiempo completo", de cinco hijos entre de 11 a 24 años, y que el domingo por la noche acostó a su hijo en una habitación que compartía con su hermano

La familia tendrá acceso al video de la policía de Chicago la próxima semana, según la jurista.

La oficina del médico forense del condado de Cook indicó que la causa de la muerte de Adam como una herida de bala en el pecho, y dictaminó que su muerte fue un homicidio.

En un comunicado, la policía dijo que los oficiales acudieron tras una alerta de ShotSpotter alrededor de las 2:35 a.m. y vieron a dos hombres parados en un callejón en el vecindario Southwest Side.

Una persona armada salió corriendo del lugar y un oficial de policía le disparó en el pecho durante un supuesto “enfrentamiento armado” en la cuadra 2300 de South Sawyer Avenue. Esa persona, posteriormente identificada como Toledo, murió en el lugar y una autopsia reveló que la causa del deceso fue una herida de bala en el pecho.

La otra persona involucrada en el hecho, que también huyó de la policía inicialmente, fue arrestada y acusada de resistirse al arresto.

El oficial que abrió fuego fue puesto en un régimen de servicio especial en oficina durante 30 días mientras la Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA por sus siglas en inglés) investiga el tiroteo, dijeron las autoridades.

COPA no ha dado a conocer detalles sobre el incidente y un portavoz no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios hecha el jueves por la mañana.