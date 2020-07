Reportera diagnosticada con cáncer luego que televidente notara bulto en su cuello

TAMPA, Florida - Una reportera de noticias de un canal de televisión en Florida está agradeciendo a una espectadora con ojos de águila por notar un bulto en su cuello y enviarle un correo electrónico para que lo revisara.

Victoria Price, reportera de WFLA en Tampa, siguió el consejo y le diagnosticaron cáncer.

Price tuiteó que se someterá a una cirugía este lunes para extirpar el tumor, su tiroides y un par de ganglios linfáticos.

"El doctor dijo que se está extendiendo, pero no demasiado, y esperamos que este sea mi primer y último procedimiento", dijo.

La espectadora le envió un correo electrónico a Price el mes pasado, diciendo que el bulto le recordaba a uno que había tenido.

Price, de 28 años y una periodista de investigación, dijo esta semana que el eslogan de su estación de televisión es "8 On Your Side". "Pero los roles se invirtieron recientemente cuando encontré un espectador de MI lado, y no podría estar más agradecido", dijo Price.

“Estaré por siempre agradecida por la mujer que se esforzó por enviarme un correo electrónico, una total desconocida. Ella no tenía ninguna obligación de hacerlo, pero lo hizo de todos modos. Habla de estar de tu lado, ¿no?"