Retiran a dos Guardias Nacionales de investidura de Biden por lazos con milicias derechistas

Dos miembros de la Guardia Nacional de EE. UU. han sido retirados del contingente encargado de la seguridad de la investidura presidencial de Joe Biden de este miércoles. Según un funcionario de la Armada y un agente de inteligencia, se hallaron vínculos entre los dos soldados con grupos de milicias ultraderechistas.

Hasta ahora no hay indicios de un complot contra Biden, precisaron las fuentes, quienes hablaron con la Associated Press bajo condición de anonimato por las regulaciones del Departamento de Defensa. No especificaron a qué grupo pertenecían los miembros de la guardia ni en qué unidad servían.

Al ser contactados por AP el martes, el Buró de la Guardia Nacional remitió las preguntas al Servicio Secreto de EE. UU. y dijo que, “por la seguridad de las operaciones, no discutimos el proceso o el resultado de los procesos de investigación de los militares que brindan asisten en la investidura”.

Unos 25,000 miembros de la Guardia Nacional se encontraban en Washington este martes para ayudar con las tareas de seguridad durante la toma de posesión de Biden, que se llevará a cabo el miércoles.

Esta es una noticia en desarrollo.